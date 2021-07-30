ReTV: В СГД массово увольняются IT-специалисты, непрерывность работы EDS может быть нарушена

Служба государственных доходов серьезно обеспокоена тем, что учреждение массово покидают IT-специалисты, обеспечивающие работу электронных систем учреждения.

Иева Яунземе, генеральный директор СГД, отмечает корреспонденту ReTV: "Практически каждый месяц какой-то IT-специалист уходит от нас, потому что ему предлагают более высокую зарплату. Конечно, наши сотрудники востребованы, потому что каждый знает свои способности и навыки, так как Служба государственных доходов управляет десятками разных систем, и все они действительно универсальные солдаты. Мы больше говорим о системных аналитиках и системных администраторах. Зная об этом, им предлагают зарплату, которая вдвое превышает наши 1500 брутто".

Системы СГД на данный момент обслуживают 114 сотрудников, а система электронного декларирования работает 24 часа в сутки, но если уход IT-специалистов продолжится, есть риск, что уже не удастся обеспечить ее работу без перебоев.

Если EDS больше не будет доступна постоянно, каждый день и круглосуточно, это затруднит общение клиента со Службой государственных доходов и нанесет наибольший ущерб бухгалтерам.

Узнав о возможном будущем EDS, представитель Латвийской ассоциации бухгалтеров Лилита Бекере сказала ReTV: "Что происходит, например, если есть встреча с потенциальным или уже существующим клиентом, например, если они в Америке?! Мы подстраиваем время, и меня они спрашивают о налоговой ситуации. Это конкретный пример жизни! Они спрашивают, почему там переплата, сейчас восемь часов вечера, я захожу в EDS, смотрю и рассказываю им, что происходит в их компании!".

По словам бухгалтеров, перебои в работе EDS уже иногда задерживают работу. Если неполадки станут более продолжительными и частыми, сроки подачи документов будет невозможно соблюдать.

Чтобы предотвратить сбои в работе системы, Служба государственных доходов сделала повышение заработной платы IT-специалистам своей приоритетной задачей.

С этой целью в Министерство финансов представлены соответствующие предложения по изменению бюджета, запросив дополнительно 9,6 миллиона евро на зарплаты.