"На месте отдыха стояла тишина". Врачи провели спасательную операцию пострадавшего на середине озера

Когда наши врачи прибыли на место происшествия, пострадавший находился почти на середине озера на белой наклонной рампе или трамплине. Молодого человека держали знакомые - тело, одетое в гидрокостюм, было наполовину погружено в воду. Его держали крепко, чтобы было как можно меньше движений.

На месте отдыха, обычно полного смеха и разговоров, стояла тишина. Когда прибыла наша команда, кто-то уже успел организовать моторную лодку, чтобы мы могли быстро добраться до пострадавшего.

Прихватив аптечку, дефибриллятор, шину для шеи и все самое необходимое, медики с водителем уже через мгновение добрались до середины озера, чтобы начать оказывать помощь. У парня были серьезные травмы, поэтому через несколько минут на место прибыла бригада врачей-специалистов.

Балансируя на уклоне трамплина, чтобы не упасть в воду, обе бригады, работая в команде, стабилизировали положение пациента. Медленно и осторожно парня перенесли на специальные носилки и аккуратно завернули в вакуумный матрас - это специальное оборудование, обеспечивающее неподвижность тела и дальнейшее движение.

Еще только теплые одеяла, предоставленные людьми, чтобы укрыть пострадавшего, и плот, чтобы доставить парня на берег. Далее дорога в больницу, где врачи уже ждут и верят, что все будет хорошо.