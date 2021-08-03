Ковид-эксперимент: как Швеция пережила пандемию без строгого карантина?

Юридически никакой разницы между привитыми и непривитыми жителями тоже нет: и для тех, и для других действуют абсолютно одинаковые правила и рекомендации.

При этом еще год назад аналитики отмечали, что сложившаяся в Швеции ситуация во многом довольно уникальна. В частности, жители там традиционно доверяют властям, а потому показывают высокий уровень самодисциплины и следуют даже необязательным рекомендациям.

Стокгольм накануне Рождества-2020: на улице толпы людей, практически все - без масок ФОТО: Getty Images

Кроме того, в начале пандемии в стране еще и сложилась благоприятная политическая ситуация: предложенная стратегия борьбы с вирусом не вызвала принципиальных возражений ни у одной партии политического спектра.

Впрочем, идеализировать шведов тоже не стоит. В местной прессе можно найти немало и других историй: родители, отказавшиеся отпускать детей в школу даже под угрозой штрафа - из страха, что те подхватят там инфекцию; работодатели, настойчиво призывавшие или даже обязавшие сотрудников вернуться в офис, несмотря на официальную рекомендацию властей работать из дома; посетители ресторанов, ежедневно сдвигающие вместе специально расставленные сотрудниками подальше друг от друга столы.

Соседи ближние и не очень

Но сработала ли принятая стратегия? Насколько шведским властям удалось спасти экономику страны, конечно же, важно, но главный вопрос всё же - не пришлось ли заплатить за это жизнями своих сограждан?

Итальянские ученые, изучившие статистику смертей из 67 стран мира, пришли к выводу, что в 2020 году в Швеции избыточная смертность (то есть число погибших, превышающее среднегодовые показатели) оказалась куда выше, чем в большинстве стран Северной Европы.

Если быть точным, в соседней Финляндии "лишних" смертей на душу населения было зафиксировано в шесть раз меньше; в Германии, Эстонии и Латвии - в два с небольшим; в Норвегии - и вовсе в 50 с лишним раз.

Ученые говорят, что строгость ограничительных мер - далеко не самый важный фактор смертности от вируса ФОТО: Getty Images

Впрочем, авторы работы призывают не спешить с однозначными выводами: например, в Польше или Литве, где ограничительные меры были значительно строже, этот показатель вдвое выше шведского (167 против 85), а в России (245) - даже втрое.

Официальные показатели смертности от вируса дают несколько другое соотношение, но в целом картина получается очень похожей: по этому показателю Швеция опережает соседние Финляндию и Норвегию почти в 10 раз, Эстонию и Германию - примерно в полтора раза, но все так же уступает Польше и Литве (официальные цифры российской статистики вызывают у авторов много вопросов).

Самую масштабную базу данных собрали для исследователей Ариэль Карлински с кафедры статистики Еврейского университета в Иерусалиме и Дмитрий Кобак из Университета Тюбингена в Германии. Они ведут учет избыточной смертности по всему миру, с самого начала пандемии.

В настоящий момент там можно посмотреть статистику погибших из 104 стран и территорий, для большинства из которых цифры приведены за последние 16 месяцев - с марта 2020-го.

Ученые говорят, что строгость ограничительных мер - далеко не самый важный фактор смертности от вируса ФОТО: Getty Images

Согласно этим данным, избыточная смертность в Швеции все так же опережает показатели Финляндии и Германии - но при этом остается ниже, чем почти во всех остальных странах Евросоюза (за исключением Ирландии и Люксембурга). Так что вряд ли можно утверждать, что стратегия шведских властей (ставка на коллективный иммунитет) полностью провалилась. Хотя - смотря с чем сравнивать.

"Из всех скандинавских стран Швеция действительно пострадала больше всех - каким методом ни считай, - соглашается Ариэль Карлински. - Возможно, если бы там поступили так же, как в Дании, Норвегии, Финляндии, то можно было бы не только избежать избыточной смертности, но и уменьшить средний показатель смертности за предыдущие годы [как это произошло в Дании]".

Впрочем, авторы всех работ подчеркивают, что делать выводы об эффективности ограничительных мер в той или иной стране пока что очень рано. А может быть, и вовсе не имеет особого смысла.

По словам экспертов, огромное влияние - возможно, куда большее, чем предписания властей - на показатели смертности в той или иной стране оказывают другие факторы. Такие как качество медицинских услуг и пропускная способность национальной системы здравоохранения, а также климат, плотность населения, действующие там культурные нормы и т.п.

Редакция журнала Economist, ведущая собственный анализ хода пандемии, пришла к довольно неожиданному выводу: разница в числе жертв на душу населения проще всего объясняется не строгостью введенных мер и даже не географией, а экономикой. Если быть точным - уровнем неравенства в конкретной стране: чем больше разрыв между богатыми и бедными, тем выше показатель избыточной смертности на душу населения.

ФОТО: BBC

А что в итоге с бизнесом и экономикой?

Алексей Калмыков, бизнес-корреспондент Би-би-си

Удалось ли Швеции пройти особым ковидным путем к материальному благополучию, избежать убытков и разбогатеть, пока соседи душили экономику локдаунами и тратились на поддержку бизнеса и граждан?

Швеция - единственная страна ЕС, не вводившая локдаун в разгар пандемии в прошлом году. В итоге, как показывает статистика, спад деловой активности в Швеции был не таким глубоким, как в других европейских странах, а восстановление идет бодро.

Но есть нюансы.

Во-первых, вовсе избежать падения или хотя бы выступить лучше соседей не удалось.

Пусть Швецию и миновал обвал ВВП на 8-10%, как в Испании, Италии и Франции в прошлом году, однако ее экономика все равно усохла на 2,8%, примерно как финская или эстонская. И это далеко не лучший результат в Европе, с учетом того, что ВВП соседней Норвегии сократился за 2020 год всего на 0,8%. Лучше шведской пережили ковидный год экономики Литвы (-0,9%), Дании (-2,1%) и Польши (-2,7%).

Во-вторых, шведская экономика плотно вплетена в европейскую и мировую. Пока Китай, США и Европа сидят по домам и закрывают границы, у Швеции нет возможности производить и экспортировать товары и услуги даже в прежнем объеме. О росте речи и вовсе не идет.

И в-третьих, экономическая активность определяется не только текущими спросом и предложением внутри страны и за рубежом, но и настроениями потребителей и производителей. А они зависят от их взглядов на будущее.

В тех развитых странах, где пандемия резко поставила жизнь на паузу всеобщим локдауном, людей и бизнес поддержали из казны на искусственном дыхании на заемные средства в счет будущих доходов. По окончании этой паузы все принялись с удвоенной энергией тратить и инвестировать, подстегивая восстановление.

А те страны, где выбор пал на естественное течение событий, лишили свое население и бизнес четких границ между нормальной жизнью и пандемией. Это теоретически способно уменьшить потенциал восстановления, поскольку шведы, например, живут в неоконченном эксперименте, они не могут ориентироваться ни на чей опыт и не знают, чем этот эксперимент закончится.

Хорошая иллюстрация тому - прошлая весна. Прошел год пандемии, Скандинавия оттаяла, Дания, Финляндия, Норвегия более-менее вернулись к прежней жизни. А в это время Швеция, которой все же пришлось ввести ограничения, готовилась снять их лишь к июлю и продолжала бить рекорды заболеваемости в Европе.

В теории, в подобных ситуациях экономические агенты возвращаться к норме не спешат, тратят меньше, инвестируют в расширение дела неохотно и в целом осторожничают. Это вредно для экономики.

Однако это только в теории. Эффект и даже наличие подобных настроений оценить тяжело.

Пока что шведы уверены в будущем - опросы Национального института экономических исследований NIER демонстрируют рекордный оптимизм производителей и прекрасные настроения в сфере услуг и среди потребителей.

А может, было бы еще лучше, не будь эксперимента и особого пути?