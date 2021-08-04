Ср, 4.08.2021
Неприятно начинать день с письма от государства Яна Брук, латвийский инфлюенсер
Яна Брук, латвийский инфлюенсер

Фото ⟩ После 22-летнего перерыва в Рижском зоопарке можно увидеть львят

ФОТО: Rīgas Zooloģiskais dārzs

Львятам, родившимся в Рижском зоопарке 31 мая, только-только исполнилось два месяца. Они здоровы и большую часть времени проводят на прогулке, бегая и хватая друг дружку за хвост, а также отважно исследуя каждый уголок своего жилища, сообщили представители Рижского зоопарка. 

Галерея: Львята в Рижском зоопарке 

Появление львят - особо радостное событие, так как в последний раз в Рижском зоопарке это случилось аж 22 года назад. 

Видео: Львята в Рижском зоопарке

Африканские львы занесены в Международную Красную книгу как "чувствительный вид", так как их выживание в природе во многих местах находится под угрозой. Этот вид также включен в Приложение 2 к Вашингтонской конвенции (регулирующее торговлю исчезающими видами фауны и флоры), а для контроля его содержания в зоопарках была учреждена Европейская программа по исчезающим видам африканских львов.

Родители львят - Кали и Цванга - в рамках этой программы довольно ценные животные, потому что происхождение их предков точно известно - регион ЮАР, национальный парк Крюгер. В настоящее время большое внимание уделяется знанию происхождения содержащихся и размножающихся в неволе львов, что позволяет сохранить подвиды, характерные для каждого региона.


НАВЕРХ
Back