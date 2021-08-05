СГД начинает публиковать информацию о налоговых нарушениях

Целью публикации информации является обеспечение права общественности на информацию о наиболее существенных нарушениях юридическими лицами налогового и таможенного законодательства, а также содействие честной конкуренции между налогоплательщиками и добровольному соблюдению налоговых обязательств.

До этого СГД было запрещено распространять любую информацию о налогоплательщике без его согласия. Однако 6 июля этого года Сейм принял поправки к закону "О налогах и пошлинах", которые предусматривают право СГД с 5 августа текущего года публиковать информацию о важных для общества решениях, принятых СГД.

Генеральный директор СГД Иева Яунземе отметила, что это право может стать важным поворотным моментом в улучшении уплаты налогов, потому что общественность, наконец, получит право знать, какие решения приняла СГД.

"Прежний порядок был благодатной почвой для различных спекуляций, заблуждений и двойной морали в отношении налогоплательщиков.

Теперь общественность будет иметь право знать эту информацию, и это будет способствовать сокращению теневой экономики", - сказала Яунземе.

Изменение соответствующих положений закона СГД было инициировано более двух лет назад.

После вступления в силу указанного закона СГД будет публиковать информацию о ряде решений, принимаемых в отношении юридических лиц: решения по результатам налоговой проверки, результаты проверки соответствия данных, решения о таможенной задолженности и отказе в возврате переплаченного налога на добавленную стоимость (НДС).