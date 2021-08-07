Выявлено 63 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 48,7

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 47,6 до 48,7 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 10 240 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 347 человек, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

В пятницу в латвийские больницы были госпитализированы четыре пациента с Covid-19, а шесть пациентов выписаны, таким образом общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 51 до 49.