Сб, 7.08.2021
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Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Выявлено 63 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 48,7
Были госпитализированы четыре пациента

Вентспилс. ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

В минувшие сутки в Латвии выявлено 63 новых случая Covid-19. Сообщений о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 47,6 до 48,7 случаев на 100 000 населения. 

Вчера в Латвии было сделано 10 240 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 347 человек, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

В пятницу в латвийские больницы были госпитализированы четыре пациента с Covid-19, а шесть пациентов выписаны, таким образом общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 51 до 49.

В настоящее время в латвийских больницах проходит лечение 41 пациент с Covid-19 со средней тяжестью заболевания, а у восьми пациентов заболевание протекает тяжело.


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