Вс, 8.08.2021
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Дина Аверина, российская гимнастка

Недалеко от латвийской границы кот убил летучую мышь, которая совершила рекордный полет из Лондона

ФОТО: Alis Photo/shutterstock.com

Летучая мышь пролетела более 2018 километров из Лондона в Россию. Путешествие закончилось после того, как деревенская кошка из России смертельно ее ранила, сообщает BBC.

Летучая мышь семейства Nathusius pipistrelle размером с человеческий большой палец была обнаружена в Псковской области.

На ней была прикреплена этикетка Лондонского зоопарка. После нападения кошки летучая мышь была доставлена ​​на реабилитацию, но позже она умерла.

Фиксированное расстояние от Великобритании до России - новый британский рекорд, установленный летучей мышью.

Летучая мышь весила восемь граммов и была найдена Светланой Лапиной, гражданкой России, проживающей в селе Мольгино. Позже о находке сообщили специалистам Центра охраны летучих мышей в Великобритании.

"Это замечательное путешествие - самое дальнее, которое мы кого-либо фиксировали у летучей мыши, живущей в Британии. Просто олимпиец!"

рассказывает представитель центра Лиза Ворледжа.

"Ее путешествие - интересное открытие для ученых и еще одна часть головоломки в области миграции летучих мышей. Передвижение Nathusius pipistrelles в Великобритании и между Великобританией и Европой все еще остается довольно загадочным", - продолжает специалист.

Летучая мышь Nathusius pipistrelle. Иллюстративное фото. ФОТО: Rudmer Zwerver/shutterstock.com

В 2016 году летучая мышь была помечена в Лондонском зоопарке Брайаном Бригсом.

"Это очень интересно. Приятно вносить свой вклад в эту область и защищать этих особенных животных, а также узнавать все больше и больше об их увлекательном образе жизни", - говорит Бригс.

BBC сообщает, что этот полет летучей мыши - занимает второе по длине путешествие летучей мыши в Европе. Рекордсменом является Nathusius pipestrelle, которая в 2019 году мигрировала из Латвии в Испанию, пролетев 2224 км.

Длительные пролеты летучих мышей этого вида связаны с изменением климата, которое может еще больше повлиять на данный вид в будущем.


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