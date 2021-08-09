Не хватает поддержки в коалиции: дальнейшее продвижение лотереи для вакцинированных приостановлено

После того, как на прошлой неделе фракция Сейма Новой консервативной партии (НКП) решила не поддерживать лотерею для вакцинированных, в среду, 4 августа, Сейм решил снять этот закон с повестки дня.

"К сожалению, следует отметить, что есть разногласия между партиями, формирующими правительство, и нет согласия по дальнейшему продвижению этого законопроекта. Было бы неправильно, если бы в ситуации, когда взгляды партнеров по коалиции расходятся, законопроект продвигался бы вперед, несмотря ни на что. Поэтому можно сказать, что Минздрав этот вопрос на данный момент откладывает", - сказал политик.

Ссылаясь на заявление министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), Пуце сказал, что Министерство здравоохранения понимает, что меры по мотивации вакцинации необходимы, поэтому будут предприняты новые инициативы и будут найдены другие пути для достижения этой цели. В качестве примера депутат привел идею, подготовленную к заседанию правительства во вторник, 10 августа, о выделении дополнительных средств на практику семейных врачей.

Касательно лотереи для вакцинированных Пуце выразил мнение, что политики "рано или поздно вернутся к этой идее".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") отметил, что есть различные точки зрения на то, какие меры следует принять, чтобы ускорить вакцинацию, и Минздрав должен думать о том, какие поддерживающие и мотивационные мероприятия он может проводить для достижения этой цели.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время латвийская экономика находится в очень хорошем состоянии, так как достигла докризисного уровня. "Нам нужно удержать курс на экономический рост, и главное - не позволить пандемии остановить нашу экономику. Поэтому нам и нужна вакцинация", - сказал Кариньш.

Сегодня в 14:30 состоялась встреча коалиционных партий, на которой партнеры обсудили законопроект о лотерее для вакцинированных и сохранение увеличенных стипендий в осеннем семестре.

Как сообщили в Латвийском объединении студентов, министр образования и науки Анита Муйжниеце предложила партнерам по коалиции сохранить увеличенную студенческую стипендию в осеннем семестре.