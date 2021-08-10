Вт, 10.08.2021
Было бы неправильно, если бы в ситуации, когда взгляды партнеров по коалиции расходятся, законопроект продвигался бы вперед, несмотря ни на что. Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"
Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"

Ночью на границе с Беларусью задержаны 65 нелегальных иммигрантов

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Прошедшей ночью на латвийско-белорусской границе задержано 65 нелегальных иммигрантов, а в целом за последние 24 часа - почти 200, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

Он вновь отметил, что возможности центров размещения мигрантов почти исчерпаны, поэтому нарушители границы будут размещаться в палатках. Вначале они будут устанавливаться вблизи объектов пограничной инфраструктуры, а после того, как правительство примет решение о привлечении к решению кризиса самоуправлений и Национальных вооруженных сил, палатки могут быть установлены и в других местах.

Пуятс рассказал, что иммигранты из Беларуси приходят большими группами, что свидетельствует об организованности этого процесса.

В группах бывает 30 и больше человек. Многие из беженцев даже не понимают, что оказались в Латвии, так как думали, что попадут в Германию. Среди незаконно пересекающих границу много молодых мужчин и женщин с детьми.

Как сообщалось, сегодня правительство планирует принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе и расширить возможности пограничников направлять иммигрантов назад в Беларусь.

За предыдущие четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек. Это в семь раз больше количества задержанных нарушителей восточной границы за весь прошлый год.


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