Для размещения нарушителей границы могут потребоваться палаточные лагеря

Во вторник, 10 августа, от правительства ждут решения об объявлении чрезвычайной ситуации, что позволит расширить права пограничников для направления пришедших из Беларуси иммигрантов обратно в соседнюю страну. Пуятс пока отказался комментировать, какими будут полномочия погранохраны после объявления чрезвычайной ситуации, однако указал, что погранохрана определила свое видение выхода из кризиса.

"От решения правительства будет зависеть, какие права и полномочия будут выделены погранохране. Погранохрана определила свои нужды для более активных действий по отношению к незаконным нарушителям границы",

- пояснил Пуятс.

Начальник погранохраны подтвердил, что, определяя свои нужды, погранохрана среди прочего отреагировала и на сказанное политиками, что необходимо применять тактику, чтобы отсылать нарушителей обратно в Беларусь.

Пуятс подтвердил информацию о том, что мощности центров по размещению задержанных иностранцев и других помещений погранохраны для размещения людей уже исчерпаны, так как дополнительно сохраняется и риск Covid-19. На данный момент заражены пять нарушителей границы, это означает, что в имеющихся в распоряжении погранохраны помещениях необходимо соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

"Поэтому важно объявление чрезвычайной ситуации, чтобы к решению кризиса можно было привлечь самоуправления и другие службы", - отметил Пуятс.

В качестве возможных решений по размещению нарушителей границы он упомянул палаточные лагеря, имеющуюся в распоряжении самоуправлений недвижимость, например, неиспользуемые школы-интернаты или инфраструктуру Национальных вооруженных сил.

"Наиболее реальным может быть размещение палаток", - указал Пуятс и подтвердил, что палатки фактически надо начать создавать уже в ближайшие дни, так как ситуация может резко измениться.

"И в этой сфере все будет зависеть от принятого на заседании правительства решения", - добавил он.

Напомним, за последние четыре дня за незаконное пересечение белорусско-латвийской границы были задержаны 218 человек. За весь прошлый год было задержано в семь раз меньше людей.