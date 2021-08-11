В Литве в лагере для мигрантов возникли беспорядки
В Литве на полигоне Руднинкай, где в последнее время размещены несколько сотен задержанных у границы Беларуси нелегальных мигрантов, поздно вечером во вторник возникли беспорядки, сообщает BNS.
В Литве на полигоне Руднинкай, где в последнее время размещены несколько сотен задержанных у границы Беларуси нелегальных мигрантов, поздно вечером во вторник возникли беспорядки, сообщает BNS.
С ними удалось справиться силам полиции и Службы общественной безопасности, однако на помощь был привлечен вертолет погранохраны, сообщило в среду МВД Литвы.
В 22 часа от дежурного Службы общественной безопасности было получено сообщение, что мигранты пытаются сломать забор. После привлечения дополнительных сил незадолго до полуночи ситуация стабилизовалась.
Как указала Министр внутренних дел Агне Билотайте, в лагере все время царит напряженная атмосфера.
По упомянутой причине беспорядки на полигоне возникли и в начале августа.
Позднее Биолайте отметила, что произошедшие во вторник беспорядки как у здания Сейма Литвы в Вильнюсе, так и в нелегальном лагере на полигоне Руднинкай были организованными и скоординированным между собой акциями, что оценивается как антигосударственная деятельность.
"Мы видим две хорошо организованные акции - одну у Сейма Литвы и другие в Рудининкай. Это свидетельствует об организации и координировании", - сказала она журналистам.
Галерея: Лагеря для беженцев в Литве
Поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу в последнее время резко вырос. Общее число задержанных с начала года мигрантов превысило 4000. Большая часть из них хочет через Литву проникнуть в страны Западной Европы.
С 3 августа литовские пограничники вынуждают мигрантов отправляться обратно в Беларусь.
Галерея: Лагеря для беженцев в Литве