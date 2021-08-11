В Литве в лагере для мигрантов возникли беспорядки

С ними удалось справиться силам полиции и Службы общественной безопасности, однако на помощь был привлечен вертолет погранохраны, сообщило в среду МВД Литвы.

По информации полиции, вечером с территории полигона сбежали примерено 20 мигрантов, которых позже удалось задержать.

В 22 часа от дежурного Службы общественной безопасности было получено сообщение, что мигранты пытаются сломать забор. После привлечения дополнительных сил незадолго до полуночи ситуация стабилизовалась.

Как указала Министр внутренних дел Агне Билотайте, в лагере все время царит напряженная атмосфера.

"Их не удовлетворяют условия, (...) не соответствующие пятизвездочным [стандартам], а подходящие лишь для основных нужд, - недовольство возникает из-за этого", - пояснила она.

По упомянутой причине беспорядки на полигоне возникли и в начале августа.

Позднее Биолайте отметила, что произошедшие во вторник беспорядки как у здания Сейма Литвы в Вильнюсе, так и в нелегальном лагере на полигоне Руднинкай были организованными и скоординированным между собой акциями, что оценивается как антигосударственная деятельность.

"Мы видим две хорошо организованные акции - одну у Сейма Литвы и другие в Рудининкай. Это свидетельствует об организации и координировании", - сказала она журналистам.

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Поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу в последнее время резко вырос. Общее число задержанных с начала года мигрантов превысило 4000. Большая часть из них хочет через Литву проникнуть в страны Западной Европы. С 3 августа литовские пограничники вынуждают мигрантов отправляться обратно в Беларусь.