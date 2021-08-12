Чт, 12.08.2021
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Леонид Калниньш о нежелающих вакцинироваться военнослужащих

Посла Великобритании позабавил предупредительный знак в Рижском зоопарке

Посла Соединенного Королевства в Латвии Пола Браммелла повеселил предупредительный знак, размещенный в Рижском зоопарке. 

"Похоже в Рижском зоопарке категорически запрещено кормить крокодилов маленькими детьми", - подписал снимок в своем аккаунте в Twitter Браммелл. 

Один пользователь спросил у посла, повлиял ли как-то запрет на планы Браммелла, на что посол ответил: "У тебя, очевидно, неверное представление обо мне!"

В свою очередь, другие пользователи отшутились, что в Таллиннском зоопарке все наоборот: 


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