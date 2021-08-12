Посла Великобритании позабавил предупредительный знак в Рижском зоопарке
Посла Соединенного Королевства в Латвии Пола Браммелла повеселил предупредительный знак, размещенный в Рижском зоопарке.
Посла Соединенного Королевства в Латвии Пола Браммелла повеселил предупредительный знак, размещенный в Рижском зоопарке.
It seems that at Riga Zoo it is strictly forbidden to feed small children to the crocodiles. pic.twitter.com/AN4Tg2EEQ3— Paul Brummell (@PaulBrummell) August 11, 2021
"Похоже в Рижском зоопарке категорически запрещено кормить крокодилов маленькими детьми", - подписал снимок в своем аккаунте в Twitter Браммелл.
Один пользователь спросил у посла, повлиял ли как-то запрет на планы Браммелла, на что посол ответил: "У тебя, очевидно, неверное представление обо мне!"
В свою очередь, другие пользователи отшутились, что в Таллиннском зоопарке все наоборот:
Tallinn Zoo, on the other hand, actively encourages it… pic.twitter.com/CayBvA3R8v— Tony Bowden (@tmtm) August 11, 2021