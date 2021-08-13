Пт, 13.08.2021
Латвийское правительство относительно слабо справляется с кризисом, и если мы посмотрим на президента, мы не можем сказать, что у нас есть сильная рука, чтобы навести порядок Арнис Кактиньш, директор SKDS, социолог
Арнис Кактиньш, директор SKDS, социолог

Видео ⟩ Молодой человек катался на доске для серфинга по затопленным улицам Тарту

Скриншот с видео. ФОТО: TikTok/@Jamakaes

В TikTok набирает большую популярность видео, которое было опубликовано в Сети вчера после сильного дождя, пишет Limon.

Улицы Тарту вчера были затоплены, и это дало любителям экстремальных видов спорта идеальную возможность устроить нечто необычное на водной поверхности прямо на своей родной улице. "Город хороших идей #tartu2024", - написал молодой человек в своем посте, а также отметил в публикации хештеги эстонских СМИ.

Видео собрало более 70 000 просмотров всего за 15 часов. Многие хвалили забавную идею. "Классно!" и "Господи как круто!" - написали некоторые из них.

@jamakaes

heade mõtete linn #tartu2024 #postimees #delfi #wakeboarding #youtube #jamakaes

♬ Tokyo Drift - Xavier Wulf


НАВЕРХ
Back