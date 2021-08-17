Инфляция в строительстве влияет и на тех, кто ничего не строит

Он добавляет: в некоторых странах, таких как США, местные производители вовремя не спрогнозировали такой большой спрос на древесину, поэтому они не могут поставлять ее сами.
В то время как в Китае и других странах, где наблюдается экономический рост, снизился экспорт сырья, потому что оно необходимо для внутреннего потребления. В Латвии также актуальны такие крупные инфраструктурные проекты, как, например, Rail Baltica.
На строительный сектор кроме того влияет экономический рост, а также рост цен на топливо и газ, которые традиционно были движущей силой затрат на строительство.
Неуверенность в завтрашнем дне затрагивает всех, кто страхует имущество
Степень инфляции сейчас можно оценить, обобщив затраты на наиболее частую причину повреждения недвижимости – утечки воды. Количество таких случаев исчисляется сотнями.
"Это хорошая основа для выводов о стоимости строительства в целом. Мы видим, что затопляемые площади не сильно увеличиваются, однако затраты на ремонтные работы растут – в этом году средние затраты на ликвидацию ущерба от утечки воды увеличились на 18%, – отмечает У. Дзинтарс, -Мнения по поводу того, как долго продлится инфляция в строительстве, разделились. Некоторые считают, что это временно и цены снова будут постепенно падать. Большинство экономистов также считает, что в долгосрочной перспективе таких темпов инфляции не будет, но достаточно и опасений, что инфляция может продолжаться от 1 до 3 лет, к тому же никто не может предсказать, насколько высока она будет и вообще произойдет ли дефляция".
"Подобная неопределенность заставляет многих проявлять осторожность и сильно усложняет работу страховой отрасли. Страхование – это именно та область, где инфляцию в строительстве чувствует каждый член общества – даже те, кто в данный момент ничего не строит и не ремонтирует. Инфляция затрагивает каждого, кто страхует свое имущество, потому что здания страхуются по их восстановительной стоимости. И если произойдет несчастье и дом, например, сгорит, страховая сумма должна быть такой, чтобы денег хватило на новую постройку. Это в равной степени относится к имуществу как физических, так и юридических лиц", – рассказывает У. Дзинтарс.
Сейчас безопаснее выбирать большую страховую сумму
Эксперт BALTA поясняет: страховые суммы для разных зданий очень разные и на них влияют используемые материалы, технологии, архитектура здания, отделочные материалы, местоположение и т. д. Страховщики не могут просчитать все эти нюансы с такой точностью, как оценщики. Однако выполнение таких расчетов обошлось бы заказчику довольно дорого, поэтому страховщики рассчитывают страховую сумму исходя из средних затрат на строительство. Однако фактическая стоимость восстановления может быть даже в несколько раз выше рекомендованного минимума. Например, среди клиентов BALTA есть те, кто решил указать стоимость восстановления жилого дома около 600 евро за квадратный метр, но есть и те, кто выбрал страховую сумму в размере более 3000 евро за квадратный метр.