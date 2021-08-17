Вт, 17.08.2021
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Джон Спикман, профессор
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Инфляция в строительстве влияет и на тех, кто ничего не строит

ФОТО: Unsplash

По данным Центрального статистического управления, затраты на строительство в Латвии с 2000 года увеличились вдвое, но особенно высокой инфляция была в течение второго года пандемии Covid-19 – только в этом году затраты выросли примерно на одну пятую и продолжают расти. В настоящее время существует большая неопределенность относительно того, как долго строительные работы будут дорожать. AAS BALTA (группа PZU) напоминает – инфляция в строительстве касается и тех, кто ничего не строит, так как влияет на восстановительную стоимость имущества, а это очень важно в контексте страхования.

При больших или частичных убытках, таких как, например, разрушение здания в результате пожара, может оказаться, что необходимая для восстановления собственности сумма превышает указанную в полисе страховую сумму, которой недостаточно для полного восстановления строения.

Спрос превышает предложение

Из-за пандемии Covid-19 несколько сегментов народного хозяйства пережили трудные времена, но этого нельзя сказать о строительстве, где в настоящее время резко возрастают затраты на рабочую силу и материалы. "Люди больше времени проводят дома. У них появляется больше свободного времени и возможностей заметить, что следовало бы улучшить в жилище. И в результате мы наблюдаем уникальную тенденцию: во всем мире одновременно растет спрос на различные виды строительных и ремонтных работ. Кроме того, у многих, отказавшихся от поездок и других доселе обычных занятий, сдерживаемых пандемией, образовались денежные накопления. Поэтому люди спешат потратить их на ремонт, устройство террас, пристроек и так далее. В связи с этим предложение материалов и трудовых ресурсов не успевает за спросом", – поясняет Улдис Дзинтарс, член правления AAS BALTA.

Он добавляет: в некоторых странах, таких как США, местные производители вовремя не спрогнозировали такой большой спрос на древесину, поэтому они не могут поставлять ее сами.

В то время как в Китае и других странах, где наблюдается экономический рост, снизился экспорт сырья, потому что оно необходимо для внутреннего потребления. В Латвии также актуальны такие крупные инфраструктурные проекты, как, например, Rail Baltica.

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На строительный сектор кроме того влияет экономический рост, а также рост цен на топливо и газ, которые традиционно были движущей силой затрат на строительство.

Неуверенность в завтрашнем дне затрагивает всех, кто страхует имущество

Степень инфляции сейчас можно оценить, обобщив затраты на наиболее частую причину повреждения недвижимости – утечки воды. Количество таких случаев исчисляется сотнями.

"Это хорошая основа для выводов о стоимости строительства в целом. Мы видим, что затопляемые площади не сильно увеличиваются, однако затраты на ремонтные работы растут – в этом году средние затраты на ликвидацию ущерба от утечки воды увеличились на 18%, – отмечает У. Дзинтарс, -Мнения по поводу того, как долго продлится инфляция в строительстве, разделились. Некоторые считают, что это временно и цены снова будут постепенно падать. Большинство экономистов также считает, что в долгосрочной перспективе таких темпов инфляции не будет, но достаточно и опасений, что инфляция может продолжаться от 1 до 3 лет, к тому же никто не может предсказать, насколько высока она будет и вообще произойдет ли дефляция".

"Подобная неопределенность заставляет многих проявлять осторожность и сильно усложняет работу страховой отрасли. Страхование – это именно та область, где инфляцию в строительстве чувствует каждый член общества – даже те, кто в данный момент ничего не строит и не ремонтирует. Инфляция затрагивает каждого, кто страхует свое имущество, потому что здания страхуются по их восстановительной стоимости. И если произойдет несчастье и дом, например, сгорит, страховая сумма должна быть такой, чтобы денег хватило на новую постройку. Это в равной степени относится к имуществу как физических, так и юридических лиц", – рассказывает У. Дзинтарс.

Сейчас безопаснее выбирать большую страховую сумму

Эксперт BALTA поясняет: страховые суммы для разных зданий очень разные и на них влияют используемые материалы, технологии, архитектура здания, отделочные материалы, местоположение и т. д. Страховщики не могут просчитать все эти нюансы с такой точностью, как оценщики. Однако выполнение таких расчетов обошлось бы заказчику довольно дорого, поэтому страховщики рассчитывают страховую сумму исходя из средних затрат на строительство. Однако фактическая стоимость восстановления может быть даже в несколько раз выше рекомендованного минимума. Например, среди клиентов BALTA есть те, кто решил указать стоимость восстановления жилого дома около 600 евро за квадратный метр, но есть и те, кто выбрал страховую сумму в размере более 3000 евро за квадратный метр.

"В настоящее время инфляция и многие неопределенности в отношении будущего все же заставляют нас советовать клиентам выбирать большую страховую сумму, возможно, заплатить немного более высокую премию, но чувствовать себя защищенным, если несчастье действительно произойдет. Страховая премия или цена страховки при восстановлении здания зависит от нескольких факторов, однако в среднем для каменных построек она очень мала по сравнению со стоимостью этих построек, – говорит У. Дзинтарс, - Однако при выборе минимальной страховой суммы может случиться так, что если здание полностью разрушено в результате пожара, его восстановительная стоимость в текущих ценах будет намного выше, чем страховая сумма, на которую застраховано здание. Опрошенные BALTA эксперты отметили, что в настоящее время восстановить жилое здание менее чем за 1000 евро за квадратный метр практически невозможно. При этом значительная часть клиентов предпочла застраховать жилые дома на сумму менее 1000 евро за квадратный метр, часть из них – даже 750 евро за квадратный метр".

Чтобы избежать ситуации, когда затраты на восстановление здания ложатся на плечи собственника, BALTA предлагает застраховать свою собственность, проведя небольшую самооценку стоимости восстановления с учетом того, что исторические затраты увеличиваются из-за инфляции в строительстве, а также прислушиваться к рекомендации страховщиков. "Ни один страховщик не может повлиять на рост цен в строительстве, но мы можем адаптироваться к ним и вместе с клиентом позаботиться, чтобы здания были застрахованы так, что в случае убытков клиент был бы полностью финансово защищен", – говорит У. Дзинтарс.


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