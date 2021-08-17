Инфляция в строительстве влияет и на тех, кто ничего не строит

Он добавляет: в некоторых странах, таких как США, местные производители вовремя не спрогнозировали такой большой спрос на древесину, поэтому они не могут поставлять ее сами.

В то время как в Китае и других странах, где наблюдается экономический рост, снизился экспорт сырья, потому что оно необходимо для внутреннего потребления. В Латвии также актуальны такие крупные инфраструктурные проекты, как, например, Rail Baltica.

На строительный сектор кроме того влияет экономический рост, а также рост цен на топливо и газ, которые традиционно были движущей силой затрат на строительство.

Неуверенность в завтрашнем дне затрагивает всех, кто страхует имущество

Степень инфляции сейчас можно оценить, обобщив затраты на наиболее частую причину повреждения недвижимости – утечки воды. Количество таких случаев исчисляется сотнями.

"Это хорошая основа для выводов о стоимости строительства в целом. Мы видим, что затопляемые площади не сильно увеличиваются, однако затраты на ремонтные работы растут – в этом году средние затраты на ликвидацию ущерба от утечки воды увеличились на 18%, – отмечает У. Дзинтарс, -Мнения по поводу того, как долго продлится инфляция в строительстве, разделились. Некоторые считают, что это временно и цены снова будут постепенно падать. Большинство экономистов также считает, что в долгосрочной перспективе таких темпов инфляции не будет, но достаточно и опасений, что инфляция может продолжаться от 1 до 3 лет, к тому же никто не может предсказать, насколько высока она будет и вообще произойдет ли дефляция".

"Подобная неопределенность заставляет многих проявлять осторожность и сильно усложняет работу страховой отрасли. Страхование – это именно та область, где инфляцию в строительстве чувствует каждый член общества – даже те, кто в данный момент ничего не строит и не ремонтирует. Инфляция затрагивает каждого, кто страхует свое имущество, потому что здания страхуются по их восстановительной стоимости. И если произойдет несчастье и дом, например, сгорит, страховая сумма должна быть такой, чтобы денег хватило на новую постройку. Это в равной степени относится к имуществу как физических, так и юридических лиц", – рассказывает У. Дзинтарс.

Сейчас безопаснее выбирать большую страховую сумму