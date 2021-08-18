Доля теневого рынка сигарет в Латвии выросла до 19,1%

Самая высокая доля теневого рынка табачных изделий среди стран Балтии была в Литве - 20,2%, что на 2,5% больше, чем годом ранее. В Эстонии теневая доля снизилась на 0,7% до 6,7%.

В прошлом году из-за теневого табачного рынка Литва недополучила 82 млн евро налогов, Латвия - 59 млн евро, Эстония - 16 млн евро.

Потребление нелегальных сигарет в странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии продолжало падать, однако на 0,5% увеличилась теневая доля рынка - в 2020 году в ЕС она составила 7,8%.