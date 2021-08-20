Latvijas dzelzceļš планирует коллективно уволить 700 работников
Latvijas dzelzceļš (LDz) в этом году планирует коллективное увольнение 700 работников, сообщила агентству LETA представитель Государственного агентства занятости (ГАЗ) Инта Чодере.
Latvijas dzelzceļš (LDz) в этом году планирует коллективное увольнение 700 работников, сообщила агентству LETA представитель Государственного агентства занятости (ГАЗ) Инта Чодере.
В четверг ГАЗ получило заявление LDz об увольнении 200 работников предприятия, а затем планируется второй этап увольнения, когда работы лишатся еще 500 человек.
Согласно консолидированному отчету LDz за прошлый год, в среднем на предприятии работало 8539 человек. По сравнению с 2019 годом численность работников сократилась на 1616 человек.
Руководитель департамента корпоративных коммуникаций LDz Иева Карклиня сообщила, что в последние полтора года, реагируя на ситуацию в сфере грузовых перевозок и формируя основу для эффективной и конкурентоспособной деятельности, LDz активно пересматривает все имеющиеся на предприятии функции и процессы, а также другие аспекты, влияющие на его деятельность.
В ходе оценки и оптимизации административных и вспомогательных функций предприятия, а также его технологических процессов принято решение до конца года сократить численность работников примерно на 700 человек.
Карклиня сообщила, что сокращение численности работников планируется провести в два этапа. На первом этапе в сентябре-октябре после оценки трудовых достижений работников и консультаций с профсоюзом планируется расторгнуть трудовые отношения примерно с 200 работниками, в основном из административного и вспомогательного персонала.
Данные об увольняемых на втором этапе ориентировочно 500 производственных работников LDz подаст ГАЗ в сентябре после дальнейших консультацией с Государственной железнодорожной технической инспекцией и профсоюзом.
"Латвийская железная дорога уже продолжительное время находится на пути значительной трансформации, и этот процесс позволяет усовершенствовать процессы и технологии, менять которые не намечалось даже десятилетиями, но также, бесспорно, заставляет принимать болезненные решения. Однако следует подчеркнуть, что основной целью LDz является обеспечение качественной, безопасной, удобной и доступной для пассажирских и грузовых перевозчиков, а также для общества в целом железнодорожной инфраструктуры, поэтому в основе всех перемен лежат всеобъемлющий анализ и продуманные решения", - заявил председатель правления LDz Марис Клейнбергс.