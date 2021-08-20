Latvijas dzelzceļš планирует коллективно уволить 700 работников

В четверг ГАЗ получило заявление LDz об увольнении 200 работников предприятия, а затем планируется второй этап увольнения, когда работы лишатся еще 500 человек.

Согласно консолидированному отчету LDz за прошлый год, в среднем на предприятии работало 8539 человек. По сравнению с 2019 годом численность работников сократилась на 1616 человек.

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций LDz Иева Карклиня сообщила, что в последние полтора года, реагируя на ситуацию в сфере грузовых перевозок и формируя основу для эффективной и конкурентоспособной деятельности, LDz активно пересматривает все имеющиеся на предприятии функции и процессы, а также другие аспекты, влияющие на его деятельность.

В ходе оценки и оптимизации административных и вспомогательных функций предприятия, а также его технологических процессов принято решение до конца года сократить численность работников примерно на 700 человек.

Карклиня сообщила, что сокращение численности работников планируется провести в два этапа. На первом этапе в сентябре-октябре после оценки трудовых достижений работников и консультаций с профсоюзом планируется расторгнуть трудовые отношения примерно с 200 работниками, в основном из административного и вспомогательного персонала.

Данные об увольняемых на втором этапе ориентировочно 500 производственных работников LDz подаст ГАЗ в сентябре после дальнейших консультацией с Государственной железнодорожной технической инспекцией и профсоюзом.