Выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 109,5

225 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 31 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 101,7 до 109,5 случая на 100 000 населения.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" новые требования эпидемиологической безопасности будут введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достигнет 120 случаев.

Вчера в Латвии было сделано 39 511 тестов на Covid-19, что является наибольшим количеством тестов, проводимых за день, а доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 142 123 случая Covid-19, 2573 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.

На этой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.

Количество больничных пациентов увеличилось до 127

За минувшие сутки госпитализировано 25 пациентов с коронавирусом, выписано 17 пациентов, общее количество госпитализированных выросло с 119 до 127 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения Латвии.

В настоящее время в больницах лечится 106 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 21 пациента (16,54%) - тяжелое.