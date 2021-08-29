Вс, 29.08.2021
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Президент Эгил Левитс о переговорах с Владимиром Путиным

Выявлено 196 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 116

Люди дождливым днем в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 196 новых случаев Covid-19, сведений о летальных исходах не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

159 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 37 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 109,5 до 116 случаев на 100 000 населения.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" новые требования эпидемиологической безопасности будут введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достигнет 120 случаев.

Вчера в Латвии было сделано 27 297 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 142 319 случаев Covid-19, 2573 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.

На этой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.


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