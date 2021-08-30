Путаница в лабораториях. Школы отправляют неверные данные учеников и пустые пробирки

В социальных сетях публикуется огромное количество записей, в которых прослеживается полное возмущение и сарказм: тест слюны ученика вообще не проводился, но был получен отрицательный результат. Лаборатории, которые исследуют образцы слюны, сообщает ReTV, говорят, что такая проблема была ожидаема, поэтому школам настоятельно рекомендуется отправлять в лабораторию персонализированные пробирки без образцов слюны отдельно. Однако это не принималось во внимание во многих учреждениях. И поэтому есть недопонимания.

"Применяется метод объединения, при котором одновременно объединяются десять образцов. Если девять образцов содержат биоматериал, а десятый - нет, все эти образцы отрицательны, тогда все получают [ответы], что они отрицательные.

Это практически невозможно контролировать, потому что представьте - из этих тысяч мы не можем заставить сотрудников пытаться определить, есть ли слюна или нет",

- говорит Стелла Лапина, председатель правления "Центральной лаборатории".

В лабораториях объясняют: если десять образцов, проанализированных вместе, дают положительный результат, каждый из них должен быть немедленно повторно исследован, чтобы определить, какая из них инфицирована. Следовательно, ученику, который не сдавал тест, почти невозможно уведомить о наличии вируса в образце, даже если в пробирке не было слюны.

"Самое главное, чтобы школы присылали точные данные. А именно, имя, фамилия, персональный код, номер телефона и адрес электронной почты, на который должны быть отправлены результаты.

К сожалению, многие из этих списков в настоящее время неполны или неверны, поэтому результат о тестировании получает кто-то другой. Результат теста зашифрован, поэтому тут нет серьезного нарушения,

но, конечно, люди, получившие не свой результат, снова пишут или звонят нам".

Неточные данные также приводят к ситуациям, когда образцы слюны анализируются, но непонятно, кому отправлять информацию о результатах.

"Есть несколько тысяч [результатов анализов], которые мы сейчас ищем, потому что результаты проверяются, как только они прибывают в лабораторию, готовый результат - уже на следующий день.

У нас есть результаты, но не знаем, кому их послать. Стоит сказать, что первые три дня - среда, четверг и пятница - мы справились хорошо, уже нашли часть персональных кодов и все остальное, которым мы отправили, однако еще остались некоторые "хвосты"", - говорит представитель института BIOR Илзе Диманте.

Выполнение анализов слюны учеников делится между четырьмя лабораториями; для каждого это означает около 15 000 дополнительных проб в день. Хотя это количество оценивается в лабораториях как беспрецедентное, оно не усложняет выполнение других анализов и не замедляет рабочий процесс.

"Эти анализы на Covid-19 отделены от остальной части лабораторного потока, на них не влияют другие анализы, но, безусловно, очень сильно пострадает работа колл-центров, потому что поступает огромное количество звонков.

А также администрация - те, кто отвечает на электронные письма, потому что на электронной почте море писем, - говорит руководитель проектов в SIA E. Gulbja Laboratorija Джинета Диманте.