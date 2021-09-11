В этом году исполняется 20 лет со дня событий 11 сентября 2001 года в Америке, когда террористы захватили четыре пассажирских самолета, что привело катастрофе глобальных масштабов. События рокового дня запомнились многим, но часть общественности до сих пор не согласна с официальными выводами расследования теракта.

Известно, что два из угнанных самолетов врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в США, третий врезался в Пентагон в Вашингтоне, а четвертый упал на открытое поле в Пенсильвании. Погибли почти 3000 человек, в том числе 19 террористов-смертников, более 20 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Однако с годами в обществе появлялись различные альтернативные версии произошедшего, отличные от официальной точки зрения. Существует бесчисленное количество теорий заговора, слухов и другой информации, о которых дискутируют даже много лет спустя.

В ожидании выхода нового документального сериала "11 сентября: Один день в Америке", который будет показан на канале National Geographic с понедельника, 30 августа, в 20:00, предлагаем взглянуть на пять самых распространенных теорий заговора о событиях 11 сентября, в которые некоторые верят и через 20 лет после трагедии.

Подозрение на торговлю внутренней информацией

Некоторые сторонники теории заговора говорят, что незадолго до 11 сентября резко выросли цены на акции двух авиакомпаний, United Airlines и American Airlines, и за день до терактов были необычно высокими. Примечательно, что самолеты именно этих авиакомпаний были угнаны в тот роковой день.

Кадр из сериала "11 сентября: Один день в Америке" ФОТО: National Geographic

Это позволяет спекулировать о том, что владельцы внутренней информации, возможно, знали о грядущих событиях 11 сентября и сделали соответствующие ставки. Подсчитано, что до трагических событий ни одна другая авиакомпания не имела необычного коэффициента ставок и такой значительной активности на рынке акций.

Считается, что биржевые трейдеры Усамы бен Ладена могли быть предупреждены о нападениях заранее, но доказано это не было.

Виноват взрыв, а не самолеты

Это, вероятно, самая известная теория о загадочных обстоятельствах трагедии. Известно, что башни Всемирного торгового центра рухнули в огромном облаке пыли и дыма, унеся жизни более чем 1500 человек, находившихся в них. Однако есть мнение, что самолеты не могли так легко разрушить конструкции башен.

Кадр из сериала "11 сентября: Один день в Америке" ФОТО: National Geographic

Сторонники этой теории считают, что здания были разрушены с помощью взрывчатки, заранее размещенной в зданиях. Врезание самолетов в "башни-близнецы" активировало их, вызвав большой взрыв. Сторонники теорий заговора, анализируя ситуацию, заявляют, что авиационное топливо не может иметь достаточно высокую температуру, чтобы вызвать обрушение стальной конструкции.

Эти предположения дополняются рассказами очевидцев о слишком быстром и равномерном обрушении зданий, что также может указывать на взрыв. Примечательно, что даже в специализированном выпуске Open Chemical Physics Journal в 2009 году сообщалось о следах высокоэффективных взрывчатых веществ, обнаруженных в обломках небоскребов торгового центра. Правда, эти утверждения противоречат официальной версии расследования и не получили полного подтверждения.

Умышленное неприменения военной силы

В течение многих лет обсуждалось, что NORAD, или Североамериканское командование по защите воздушного пространства, в день катастрофы сознательно не выполнило свои обязанности. А именно, в случае угона самолета, немедленно должны быть отправлены истребители, которые могут перехватить самолет и предотвратить опасность. Предполагается, что 11 сентября генералы сознательно проигнорировали полученную информацию о нападениях, не выполнив свои обязанности.

У Америки самые мощные военно-воздушные силы в мире, но именно в тот день они не смогли перехватить ни один из угнанных самолетов, что, по мнению сторонников теории заговора, указывает на иные намерения правительства. Почему они это сделали?

Кадр из сериала "11 сентября: Один день в Америке" ФОТО: National Geographic

Сторонники теорий заговора считают, что правительство хотело использовать атаки для ввода войск в Ирак и Афганистан в целях добычи нефти. Однако, как и другие, эта теория не была доказана.

Версия, что звонка из самолета вообще не было

По официальной версии, угоны были подтверждены рядом телефонных звонков пассажиров. Однако многие скептики считают, что в 2001 году еще не было возможности совершать звонки с той высоты, на которой летели самолеты.

Другой сторонник альтернативной теории считает, что эти звонки являются доказательством того, что теракты организовали сами США. А именно, согласно официальным источникам, никто из звонивших в тот роковой день не упомянул, кто именно угнал самолеты. Также скептиков смущает звонок, в котором сын разговаривает с матерью и, начав разговор, почему-то называет свои имя и фамилию.

Кадр из сериала "11 сентября: Один день в Америке" ФОТО: National Geographic

Несмотря на взгляды сторонников теории заговора, официальные источники утверждают, что всего в роковой день было зарегистрировано 30 звонков пассажиров.

Последняя версия - в Пентагон ударила не самолет, а ракета

Известно, что в трагический день было угнано еще два самолета. Один из них, "Рейс 77", врезался в здание в Пентагоне, штат Вирджиния, вызвав взрыв и пожар. Однако у многих вызывает подозрение тот факт, что самолет попал в ту часть здания, где велись ремонтные работы. Также звучат мнения, что нанесенный ущерб был несоразмерно мал по сравнению с внушительными размерами самолета.