Вт, 31.08.2021
К сожалению, нужно признать, что все больше нарушителей - латвийцы. Латвийские работники, латвийские приезжие, прилетающие из Латвии. Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии
Анджела Зументе, сотрудница полиции Исландии
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Готовится реформа пенсий по выслуге лет

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Пенсии по возрасту должны быть лимитированы по времени. Получатели пенсий будут разделены на две группы по определенным критериям. Лица, которые в эти критерии не попадут, будут исключены из системы пенсионного обеспечения по выслуге лет. Реформа пенсионной системы будет соответствовать законным ожиданиям. А именно, все изменения коснутся только новых получателей пенсии по возрасту, а также тех, кто уже накопил значительный стаж работы. 

Это основные моменты подготовленного Минфином информационного сообщения о начале реформы пенсионной системы, пишет во вторник газета Diena.

Согласно решению Кабинета министров, Межведомственный координационный центр в сотрудничестве с Министерством благосостояния, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Государственной канцелярией и Министерством финансов должен подготовить предложения для разработка новой пенсионной модели до 31 декабря 2022 года.

Уже можно прогнозировать, что реформа будет непростым процессом, поскольку пока министерства секторов с наибольшим количеством получателей пенсий более чем осторожно относятся к любым изменениям. Преобладающим аргументом было то, что пенсии являются важным стимулом для низкооплачиваемых работников и почти единственным способом привлечь и удержать работников.

Между тем Государственный контроль в своем аудиторском заключении указал, что действующая пенсионная система является непрозрачной и у нее нечеткие критерии назначения пенсий. Некоторые эксперты считают, что пенсия по возрасту не может решить проблему низких зарплат, и подчеркивают, что для профессионалов, которые со временем теряют способность выполнять определенные профессиональные обязанности, более важно предоставить адекватные возможности для переквалификации.


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