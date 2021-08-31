Готовится реформа пенсий по выслуге лет

Это основные моменты подготовленного Минфином информационного сообщения о начале реформы пенсионной системы, пишет во вторник газета Diena.
Согласно решению Кабинета министров, Межведомственный координационный центр в сотрудничестве с Министерством благосостояния, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Государственной канцелярией и Министерством финансов должен подготовить предложения для разработка новой пенсионной модели до 31 декабря 2022 года.
Уже можно прогнозировать, что реформа будет непростым процессом, поскольку пока министерства секторов с наибольшим количеством получателей пенсий более чем осторожно относятся к любым изменениям. Преобладающим аргументом было то, что пенсии являются важным стимулом для низкооплачиваемых работников и почти единственным способом привлечь и удержать работников.
Между тем Государственный контроль в своем аудиторском заключении указал, что действующая пенсионная система является непрозрачной и у нее нечеткие критерии назначения пенсий. Некоторые эксперты считают, что пенсия по возрасту не может решить проблему низких зарплат, и подчеркивают, что для профессионалов, которые со временем теряют способность выполнять определенные профессиональные обязанности, более важно предоставить адекватные возможности для переквалификации.