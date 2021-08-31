Готовится реформа пенсий по выслуге лет

Пенсии по возрасту должны быть лимитированы по времени. Получатели пенсий будут разделены на две группы по определенным критериям. Лица, которые в эти критерии не попадут, будут исключены из системы пенсионного обеспечения по выслуге лет. Реформа пенсионной системы будет соответствовать законным ожиданиям. А именно, все изменения коснутся только новых получателей пенсии по возрасту, а также тех, кто уже накопил значительный стаж работы.