Ср, 1.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Марупе тариф на теплоснабжение вырос более чем на 40%

Марупе ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Марупе с сегодняшнего дня тариф на теплоснабжение составляет 73,35 евро за мегаватт-час (МВт/ч), что на 40,2% выше прежнего, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Как пояснили в SPRK, рост тарифа вызван повышением цен на природный газ. С января этого года на рынке природного газа наблюдается резкий прирост цен. В настоящее время они достигли исторического максимума после открытия рынка природного газа в 2017 году - свыше 45 евро за МВт/ч. Аналогичные тенденции наблюдаются на биржах природного газа и в других европейских странах.

В связи с ростом цен на газ расходы Mārupes komunālie pakalpojumi на топливо для обеспечения теплоснабжения выросли на 65%.

Предприятию предоставлено разрешение самому устанавливать тарифы на теплоэнергию, если меняется цена топлива. Если цена газа в будущем будет ниже, чем та, на основе которой рассчитан тариф, Mārupes komunālie pakalpojumi сможет установить более низкий тариф.


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