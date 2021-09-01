В Марупе тариф на теплоснабжение вырос более чем на 40%

Как пояснили в SPRK, рост тарифа вызван повышением цен на природный газ. С января этого года на рынке природного газа наблюдается резкий прирост цен. В настоящее время они достигли исторического максимума после открытия рынка природного газа в 2017 году - свыше 45 евро за МВт/ч. Аналогичные тенденции наблюдаются на биржах природного газа и в других европейских странах.