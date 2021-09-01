Латвия - среди лидеров в ЕС по объемам контрабандных сигарет. Режим ЧС не границе с Беларусью не помог

Он отметил, что нелегальный рынок с третьего квартала 2018 года имеет тенденцию к сокращению - с 22,8% до 16,2% во втором квартале 2019 года. По словам Цветкова, это можно объяснить налоговой политикой и активными действиями госструктур по борьбе с контрабандой и незаконным производством сигарет.

Последнее исследование показывает, что нелегальный рынок снова растет - в четвертом квартале 2020 года он достиг 20,4%. Во втором квартале этого года объем нелегального рынка сигарет в Латвии снизился - до 18,3%

Почти 80% нелегального рынка составляют сигареты белорусского происхождения.

Незаконное производство внутри Латвии

В то же время незаконное производство сигарет увеличилось до 1,8% от общего объема потребления в стране. В целом госбюджет может понести в этом году по крайней мере 38 млн евро убытков из-за контрабанды и производства нелегальных сигарет.

Больше всего контрабандных сигарет в Латвии - производства белорусского предприятия Grodno Tobacco (73,5%) (марки NZ и Premier). На рынке поддельных сигарет наибольшая доля у Winston - 89,3%.

В ходе исследования анализировалось потребление нелегальных сигарет в 25 городах. Самое большое из потребление было в Огре (48%), Даугавпилсе (38,7%), Валмиере (36%), Талси (35,3%), Цесисе (27%) и Екабпилсе (27%). В Риге эта доля составляет 16,8%, а наименьшее количество нелегальных сигарет потребляется в Вентспилсе (4%), Салдусе (3%), Кулдиге (2%) и Алуксне (1%).

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