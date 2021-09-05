Выявлено 358 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 183,4

Умерший был в возрастной группе от 80 до 89 лет.
246 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 112 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 169,9 до 183,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии был сделан 12 861 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 144 518 человек, 2585 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 184
За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы 19 пациентов с Covid-19, таким образом, общее количество стационарных пациентов увеличилось со 175 до 184, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.
В субботу из больниц были выписаны три пациента, которых госпитализировали с Covid-19.
В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 155 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 29 человек характеризуется как тяжелое.
На сегодняшний день из больниц выписано 14 628 пациентов, у которых был выявлен Covid-19.