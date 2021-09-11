Осознавая нанесенный предками-колонизаторами ущерб коренным жителям, современные американцы не любят говорить о зверствах индейцев, политкорректно изображая их в литературе и кино как умных, миролюбивых детей природы, которые вступили на тропу войны с "белыми" чуть ли не в принудительном порядке, чтобы защитить свои охотничьи территории. Таким образом, вообще до прихода американцев индейцы были белыми и пушистыми и боролись с белокожими как герои. Однако, если закопаться в исторические источники поглубже, можно найти документальные свидетельства о зверствах индейцев, которые вызвала отнюдь не ненависть к колонизаторам. Изощренные методы пыток и убийства индейцы практиковали еще в далеком прошлом и пускали в ход против соседних племен, с которыми вступали в конфликт. Однако не все так просто. Это было дикостью и необоснованной безжалостностью только с точки зрения западного человека.