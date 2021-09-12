Между Чиекуркалнсом и Межапарком планируется построить новый торговый центр

13 сентября члены комитета должны будут принять решение о вынесении на общественное обсуждение разработанной локальной планировки.

Целью разработки планировки является обеспечение параметров здания, необходимых для строительства торгово-сервисного объекта. Планируется изменить текущее использование территории с площади центральной застройки с разрешенной этажностью 25 и более этажей на площадь смешанной центральной застройки с разрешенной этажностью 3 этажа.

Компания намерена построить торгово-сервисный комплекс для жителей Межапарка и Чиекуркалнса.

В результате реализации плана территория будет благоустроена с учетом расположения здания и архитектурных решений, беря во внимание характерные особенности исторических построек в окрестностях Межапарка.

Оборот SIA Plesko Real Estate в прошлом году составил 34,436 миллиона евро, что на 7,7% больше, чем в 2019 году, прибыль компании выросла на 3,9% и составила 7,112 миллиона евро, следует из информации Firmas.lv.

В отчете правления говорится, что в прошлом году компания продолжала управлять существующими объектами. В прошлом году было завершено строительство распределительного центра Rimi. Управление недвижимостью осуществляется в соответствии с предыдущей практикой, никаких изменений не планируется.

В Plesko Real Estate нет сотрудников, хозяйственная деятельность передана на аутсорсинг связанным предприятиям, в том числе Rimi Latvia.