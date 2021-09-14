На улучшение доступа к Центральному вокзалу в Риге перераспределено 23,9 млн евро

"Современные вокзалы невозможно себе представить без легкого доступа для пешеходов, велосипедов и городского общественного транспорта. Поэтому особенно важно обеспечить это, укрепив железную дорогу как костяк системы общественного транспорта, особенно в Риге, где пассажиропотоки препятствуют широкому использованию частного автотранспорта", - заявил парламентский секретарь Министерства сообщения Янис Бутанс.

В Минсообщения заявили, что после реализации проекта Rail Baltica в центре Риги будет создан современный мультимодальный транспортный узел, что повысит мобильность, безопасность, доступность за счет соединения частей города, ранее отделенных железнодорожной насыпью, а также нового железнодорожного моста, предусмотренного также для пешеходов и велосипедистов.

В министерстве подчеркнули, что в связи со строительством железнодорожной станции Rail Baltica в центре Риги предстоят значительные транспортные и инфраструктурные преобразования, которые сделают Рижский центральный железнодорожный вокзал мультимодальным транспортным узлом и улучшат сообщение между центром, Московским форштадтом и левым берегом Даугавы, в том числе будет ликвидирована насыпь под вокзалом и вдоль автовокзала.

При разработке локальной планировки Rail Baltica были определены необходимые дополнительные меры, которые не относятся к территории проекта, но в то же время связаны с его полноценной реализацией.

Реконструкция перекрестка набережной генерала Радзиньша, улиц 13 января и Маскавас предусматривает сокращение транзитного потока автотранспорта по ул. 13 января и вдоль Привокзальной площади, а также обустройство территории с южной стороны железной дороги, на которой планируется построить рампу железнодорожного моста Rail Baltica для пешеходов и велосипедистов.