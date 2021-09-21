Опять? Ограничения по примеру Литвы в Латвии лимитируют доступ к товарам первой необходимости

Альянс обратился к правительству с призывом не повторять ошибок Литвы с разделением покупателей, которые вызвали широкое общественное недовольство, перебои с доступностью продуктов и стали серьезной угрозой для бизнеса.

Введенные с прошлой недели в Литве ограничения, которые препятствуют свободному доступу к товарам и услугам первой необходимости людей без сертификатов, в том числе допуская покупки только в совсем небольших магазинах товаров первой необходимости с входом с улицы и торговой площадью до 1500 квадратных метров, породили недовольство, нехватку товаров и конфликты с привлечением полиции.

Введение подобных ограничений в Латвии вызовет концентрацию значительно большего количества невакцинированных жителей у магазинов меньшего формата, а также нехватку товаров, таким образом, ограничив доступ к товарам первой необходимости для большой части общества.

Особенно тяжело подобное регулирование может затронуть именно наиболее уязвимых членов общества, в том числе пожилых людей, у которых ограничены возможности передвижения. Если ограничить доступ к продуктам питания и медикаментам в больших магазинах, это для пожилых людей будет еще большей угрозой - с наступлением более прохладной погоды они будут вынуждены стоять в очередях у магазинов с большим количеством непривитых людей, при этом появятся дополнительные риски для здоровья также вакцинированных пожилых людей, что может еще больше нагрузить систему здравоохранения.

Как считает Maxima Latvija?

Поэтому, по мнению Maxima Latvija, по крайней мере услуги и товары первой необходимости (продовольствие и лекарства) должны быть доступны всем жителям Латвии, независимо от размера магазина.

Это особенно важно потому, что, тогда как в Литве по крайней мере одну дозу вакцины получили уже более 70 % жителей в возрасте старше 12 лет, в Латвии этот показатель составляет 47%. Например, в Латгальском регионе в конце августа в отдельных краях он не достигал даже 30 %. Вместе с высокими ценами тестов и их ограниченной доступностью в случае Латвии это будет означать, что модель ограничений по примеру Литвы в отдельных регионах существенно ограничит доступ к товарам первой необходимости почти для 70% населения. Это может вызвать огромное недовольство большой части жителей Латвии, в том числе агрессию, что может представлять угрозу для работников сферы услуг и торговли.

Как было в Литве?

В то же время важно, что в Литве о конкретных ограничениях общество было информировано за 2 месяца до их введения, что позволило своевременно пройти вакцинацию и подготовиться для введения необходимых ограничений.

Следует также учесть, что в Латвии такие ограничения особенно тяжело затронут региональные торговые центры и небольшие предприятия за пределами Риги, расположенные в таких местах торговли. В регионах плотность доступности товаров и услуг первой необходимости намного меньше, и возможности людей получить услуги и товары первой необходимости ограничены. Покупки часто осуществляются в магазинах большего формата или в малых торговых центрах, где, помимо продуктов питания, доступны и другие важные повседневные услуги - аптеки, магазины оптики, медицинских товаров, зоотоваров, а также банки, парикмахерские и др.

"Литовский эксперимент с лишением непривитых людей доступа в магазины товаров первой необходимости провалился, и в соседней стране ведутся дискуссии об изменении этой модели.

Латвия не должна повторять ошибки Литвы, а должна ввести эпидемиологически и экономически обоснованную модель для магазинов товаров первой необходимости. Обсуждать можно условия доступа (тест, сертификат и др.) в магазины товаров "второй необходимости", например, магазины одежды", - сказал Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости.