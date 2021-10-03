Перед вами - одна из самых известных фотографий времен Второй мировой войны, на которой запечатлен последний момент жизни солдата Леонарда Сиффлита. Это фото было найдено в 1944 году возле тела убитого японского офицера.

Уроженцы Новой Гвинеи передали Сиффлита и его пленных товарищей японцам. Заключенных доставили в Малолу, где жестоко пытали. Через две недели их доставили в Аитапе.

24 октября 1943 года Сиффлит и двое его товарищей были доставлены на пляж Аитапе. С завязанными глазами их поставили на колени перед толпой японцев и уроженцев Новой Гвинеи, после чего мечом отрубили головы.

Такого рода смертный приговор был вынесен контр-адмиралом Императорского флота Японии Митиаки Камадой. Исполнил приказ Тикао Ясуно, который после войны сам был казнен.

Фотография последних моментов жизни Сиффлита была найдена возле тела некого японца в 1944 году.