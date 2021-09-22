Все меньше людей покупает контрабандные товары, но некоторые делают это назло государству

Проведенный летом опрос показал, что 10% респондентов в течение последнего года покупали контрабандные сигареты сами, а 9% сообщили, что это делали их знакомые или друзья. Контрабандное топливо покупали 3% опрошенных, алкоголь - 2%, а 4% и 3% респондентов соответственно указали, что это делали их друзья или знакомые.

В 2013 году в таком же опросе в покупке контрабандных сигарет признались 27% респондентов, топлива - 16%, нелегального алкоголя - 16% опрошенных.

77% опрошенных в этом году не покупали контрабандные товары - это самый высокий показатель за последние годы.

В 2013 году в ходе опроса о том, что не покупали контрабанды товары в течение последнего года, заявили 41% респондентов, в 2015 году - 44%, в 2019 году - 70%, в 2020 году - 72%.

В свою очередь число тех, кто знает, где можно купить контрабандные товары, не изменилось - 36% опрошенных в этом году, как и в прошлом, указали, что в случае необходимости знают, где их купить.

В течение последнего года увеличилось количество людей, которые терпимо относятся к покупке контрабандных товаров. В этом году 32% респондентов заявили, что не считают покупку контрабандных товаров предосудительной. 35% считают ее скорее предосудительной, а 22% - крайне предосудительной. Еще 11% респондентов не имели конкретного мнения по этому вопросу.

В 2020 году покупку контрабандных товаров не считали предосудительной 28% опрошенных, 38% считали ее скорее предосудительной, а 22% - крайне предосудительной. Еще 13% участников опроса не имели конкретного мнения.

В 2019 году приобретение контрабандных товаров не считали предосудительным 26% опрошенных, а предосудительным - 61%.

Опрос показал, что по-прежнему основной мотивацией для покупки контрабандных товаров является их цена. Из тех респондентов, кто за последний год покупал контрабандные товары, 96% указали, что они значительно дешевле, чем легальные, а 20% заявили, что они такие же качественные, как и легальные.

В свою очередь 9% респондентов заявили, что контрабандные товары покупают назло государству, чтобы оно не получало за них налоги. В прошлом году такими мотивами руководствовался только 1% респондентов.

16% из тех, кто за последний месяц покупал контрабанды товары, сэкономили до 19 евро, 29% - 20-50 евро, а 14% - более 50 евро.

Как отметили участвующие в форуме эксперты, объемы контрабанды акцизных товаров прямо связаны с проводимой в конкретной стране налоговой политикой. Опыт стран Европейского союза показывает, что повышение акцизного налога и, как следствие, рост цены на товары побуждает потребителей покупать их на нелегальном рынке или переходить на более дешевые заменители.

"На показатели контрабанды по-прежнему влияют три взаимодействующих фактора - отношение общества к ней и желание покупать эти товары, налоговая политика и ограничения, ресурсы правоохранительных органов и качество их работы. Как показывают опросы общественного мнения, актуальные показатели контрабанды и исследования экспертов по налогам, в Латвии контрабанда как проявление теневой экономики остается актуальной проблемой и будет оставаться такой и в будущем", - заявил Юрис Стинка, член правления организации BASE (Business Against Shadow Economy).