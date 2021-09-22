Самоуправлениям грозит кризис электроэнергии; министру поручено подготовить план действий

Рос цен на электроэнергию с одной стороны и фиксированную цену в договорах с клиентами с другой не смогло выдержать предприятие Senergo, которое поставляло электроэнергию Баусскому краю.

Без электричества школы, детсады и муниципальные предприятия не останутся, однако в новом гарантированном договоре цена зависит от биржевых цен.

Заместитель председателя Баусского края Айвар Мачекс "Новостям ReTV" заявил: "По сегодняшним биржевым ценам мы понимаем, что дороже в 2,2 раза. Это означает, что нам нужно искать дополнительные средства во всех учреждениях, на всех предприятиях, чтобы можно было заплатить за электричество до конца года. Это на самом деле для нас чрезвычайная ситуация, так как финансирование было предусмотрено на весь год".

Как пояснил представитель самоуправления, снизить потребление практически невозможно, если только мы не хотим возвращаться в девяностые годы, когда улицы городов поздними вечерами и ранними утрами утопали во тьме.

В Елгаве в этом году рост цен на электроэнергию составит примерно 50%, средства на это будут искать в бюджетах предприятий, а недостающее будет финансировано из средств на непредвиденные расходы. В будущем году с нынешними ценами на электроэнергию придется тратить примерно на миллион евро больше.

Для предприятия производства теплоэнергии в Елгаве рост цен на электричество, хотя бы пока что, проблем не создает. Похожая ситуация и в Алуксне, однако опасения по поводу будущего есть.

Член правления Alūksnes enerģija Мартиньш Кальва отмечает:

"То, что нас больше всего тревожит, не вызовет ли рост цен на электроэнергию лавину. Рост цен на дизельное топливо, который будет дальше приводить и к росту цен на топливо, уже будет болезненным".

В поисках поддержки Союз самоуправлений направил письмо премьер-министру и министерствам. В Министерстве экономики пояснили, что сейчас оцениваются высказанные в письме предложение, а комментарий можно будет дать, когда будет готова оценка. В свою очередь Минфин будет искать возможности только после того, как ответственное за сферу министерство установит ее приоритетной.

Министру экономики поручено представить план действий в связи с повышением цен на энергоресурсы

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министру экономики Янису Витенбергсу подать предложения о необходимых действиях в связи с повышением цен на энергоресурсы, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

В том числе, ссылаясь на предложение Латвийского союза самоуправлений, премьер-министр поручил Витенбергсу оценить необходимость создания межотраслевой рабочей группы для координированного решения ситуации.