Пт, 17.09.2021
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Гиртс Бригис, профессор

Предприятие: В ближайшие месяцы может случиться волна банкротств среди торговцев электроэнергией

ФОТО: Sunshine Studio/Shutterstock

Из-за рекордного роста цен торговцы электроэнергией, которые ранее заключали долгосрочные контракты с потребителями, часто вынуждены продавать электроэнергию в убыток, и предприятие Latvenergo прогнозирует, что в ближайшие месяцы возможны банкротства, сообщает портал lsm.lv в пятницу, 17 сентября.

Latvenergo также призывает некоторых клиентов разобраться в ситуации и заплатить больше, чем указано в соглашении.

По данным портала, электроэнергия в латвийском сегменте биржи Nordpool подорожала на рекордную сумму - более чем в три раза за год, причем рост продолжается, и повышение цены коснулось не только конечных потребителей.

Первой на прошлой неделе с рынка ушла компания Senergo, акционерами которой являются члены семьи бывшего банкира Эрнеста Берниса, и которая ориентировалась в основном на крупных потребителей - государственные структуры и бизнес, а в прошлом году увеличила оборот более чем в четыре раза - до 7,2 млн евро. Lsm.lv напоминает, что неделю назад Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) объявила, что клиенты этой компании должны выбрать других поставщиков. Senergo уже начало ликвидационную процедуру.

Директор Senergo Андрей Комбецов пояснил, что работать с такими фиксированными ценами стало невозможно.

"Особенность этого рынка в том, что торговец не может купить всю энергию заранее, а потом продать ее в течение длительного времени, в отличие от газа, который хранится в хранилищах. Сейчас оптовая цена так выросла, что уже и финансовое хеджирование больше не спасает от убытков. Каждый мы теряем много денег.

Акционеры решили покинуть бизнес", - сказал Комбецов.

Senergo начала убыточные торги еще весной, когда произошел первый скачок цен. Первоначально акционеры помогли, вложив в компанию новый капитал. Через полгода ситуация стала намного хуже.

Директор по связям с общественностью Latvenergo Андрис Сикснис отметил, что это только первая ласточка, и скоро будет волна банкротств - многие участники рынка обещали своим клиентам определенный уровень цен, но теперь они не могут его предоставить, потому что вынуждены покупать электроэнергию по более высокой цене.

По словам Сиксниса, те потребители, которые покупают электроэнергию по тарифам, привязанным к биржевой цене, платят больше - согласно текущим биржевым ценам. Однако у Latvenergo таких клиентов не более 20%. У большинства - долгосрочные контракты с фиксированной ценой, и компания ведет переговоры с некоторыми из этих клиентов, чтобы разобраться в ситуации. Компания не может изменить договор в одностороннем порядке.

Как сообщалось, SPRK предлагает клиентам SIA Senergo не раздумывать и выбирать другого поставщика электроэнергии, поскольку предприятие планируется ликвидировать, сообщили LETA в комиссии.

Регулятор обратил внимание на то, что отключение электроэнергии для потребителей не предусмотрено, однако задержка с заключением нового договора может привести к тому, что электроэнергия будет поставлена ​​в рамках последней гарантированной поставки, что стоит дороже.

В SPRK пояснили, что смена торговца электроэнергией возможна один раз в месяц. Чтобы получать электроэнергию от нового поставщика услуг с 1-го числа следующего месяца, пользователь и новый трейдер должны согласовать это до 15-го числа текущего месяца. Это означает, что контракт с новым торговцем должен быть заключен до 15 сентября этого года, чтобы новый поставщик мог предоставлять электроэнергию с 1 октября.

Для пользователей, которые не заключили договор с другим торговцем электроэнергией на момент прекращения деятельности Senergo, законодатель в таком случае предусмотрел решение по обеспечению безопасности - до заключения нового контракта электроэнергия поставляется в рамках последней гарантированной поставки. Такой механизм используется, чтобы пользователи продолжили получать электроэнергию, но в качестве временного решения он обходится дороже.

Цена последней гарантированной поставки меняется каждый месяц. Она рассчитывается из латвийской цены на бирже Nord Pool в текущем месяце, к которой добавляется наценка, установленная для последней гарантированной поставки. Последнюю гарантированную поставку с 1 апреля 2021 года обеспечивает SIA Tet, которое было выбрано на тендере, организованном AS Sadales tīkls. Согласно общедоступной информации, наценка Tet на последнюю гарантированную поставку в этом году составляет 0,01314 евро за киловатт-час без учета налога на добавленную стоимость.

Согласно информации, предоставленной SPRK, наценка последней гарантированной поставки в три раза превышает наценку крупнейших торговцев электроэнергией в контрактах на биржевую цену. Пользователи, получившие услугу в рамках последней гарантированной доставки, будут платить за полученную услугу в соответствии со счетом, выставленным Tet.

SPRK регулирует государственные услуги в секторах энергетики, электронных коммуникаций, почты, управления отходами муниципалитетов и водными ресурсами.


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