Предприятие: В ближайшие месяцы может случиться волна банкротств среди торговцев электроэнергией

Акционеры решили покинуть бизнес", - сказал Комбецов.

Senergo начала убыточные торги еще весной, когда произошел первый скачок цен. Первоначально акционеры помогли, вложив в компанию новый капитал. Через полгода ситуация стала намного хуже.

Директор по связям с общественностью Latvenergo Андрис Сикснис отметил, что это только первая ласточка, и скоро будет волна банкротств - многие участники рынка обещали своим клиентам определенный уровень цен, но теперь они не могут его предоставить, потому что вынуждены покупать электроэнергию по более высокой цене.

По словам Сиксниса, те потребители, которые покупают электроэнергию по тарифам, привязанным к биржевой цене, платят больше - согласно текущим биржевым ценам. Однако у Latvenergo таких клиентов не более 20%. У большинства - долгосрочные контракты с фиксированной ценой, и компания ведет переговоры с некоторыми из этих клиентов, чтобы разобраться в ситуации. Компания не может изменить договор в одностороннем порядке.

Как сообщалось, SPRK предлагает клиентам SIA Senergo не раздумывать и выбирать другого поставщика электроэнергии, поскольку предприятие планируется ликвидировать, сообщили LETA в комиссии.

Регулятор обратил внимание на то, что отключение электроэнергии для потребителей не предусмотрено, однако задержка с заключением нового договора может привести к тому, что электроэнергия будет поставлена ​​в рамках последней гарантированной поставки, что стоит дороже.

В SPRK пояснили, что смена торговца электроэнергией возможна один раз в месяц. Чтобы получать электроэнергию от нового поставщика услуг с 1-го числа следующего месяца, пользователь и новый трейдер должны согласовать это до 15-го числа текущего месяца. Это означает, что контракт с новым торговцем должен быть заключен до 15 сентября этого года, чтобы новый поставщик мог предоставлять электроэнергию с 1 октября.

Для пользователей, которые не заключили договор с другим торговцем электроэнергией на момент прекращения деятельности Senergo, законодатель в таком случае предусмотрел решение по обеспечению безопасности - до заключения нового контракта электроэнергия поставляется в рамках последней гарантированной поставки. Такой механизм используется, чтобы пользователи продолжили получать электроэнергию, но в качестве временного решения он обходится дороже.

Цена последней гарантированной поставки меняется каждый месяц. Она рассчитывается из латвийской цены на бирже Nord Pool в текущем месяце, к которой добавляется наценка, установленная для последней гарантированной поставки. Последнюю гарантированную поставку с 1 апреля 2021 года обеспечивает SIA Tet, которое было выбрано на тендере, организованном AS Sadales tīkls. Согласно общедоступной информации, наценка Tet на последнюю гарантированную поставку в этом году составляет 0,01314 евро за киловатт-час без учета налога на добавленную стоимость.

Согласно информации, предоставленной SPRK, наценка последней гарантированной поставки в три раза превышает наценку крупнейших торговцев электроэнергией в контрактах на биржевую цену. Пользователи, получившие услугу в рамках последней гарантированной доставки, будут платить за полученную услугу в соответствии со счетом, выставленным Tet.