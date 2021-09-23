Если работодатель доплачивает сотруднику за вакцинацию, есть риск нарушения

Чтобы мотивировать сотрудников делать вакцинацию, работодатели в некоторых случаях доплачивают за вакцинацию, но

Государственная инспекция труда может рассматривать такие действия как нарушение.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Скриде (A/ P) указывает, что он разговаривал с несколькими производственными предприятиями, которые доплачивают работникам, если они были вакцинированы.

"Я слышал, что Государственная инспекция труда делает выговор или даже хочет наказать в таких случаях", - говорит Скриде.

Согласно положениям Закона о труде, надбавки и премии являются частью регулярного вознаграждения за труд, и здесь должен строго соблюдаться принцип равноправия. Есть еще одна составляющая - любой другой вид вознаграждения, связанный с работой. Его можно использовать, предоставляя такую ​​возможность каждому.

Андра Аузиня, заместитель директора Государственной инспекции труда, отмечает, что это различные другие виды мотивации, такие как страхование здоровья, различные оплачиваемые мероприятия или транспортировка для сотрудников к месту вакцинации, предоставление выходного дня после вакцинации.

Хотя инспекция рекомендует воздержаться от этого, также можно оформить единовременный денежный приз за вакцинацию. Штрафы за неравное отношение не применяются, но есть отдельные случаи в протоколе.