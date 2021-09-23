Чт, 23.09.2021
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FKTK будет присоединена к Банку Латвии

ФОТО: LETA

Сегодня, 23 сентября, Сейм принял в окончательном чтении новый закон о Банке Латвии и сопутствующий пакет поправок, который предусматривает присоединение к Банку Латвии Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Поправки внесены в 18 законов, разработан один новый закон.

Новый закон о Банке Латвии определяет структуру управления и деятельности Банка Латвии после присоединения КРФК.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс ранее на заседании бюджетной комиссии Сейма заявил депутатам, что объединение центрального банка с органом надзора за финансовым сектором принесет ряд преимуществ, в том числе объединение знаний и навыков сотрудников обоих учреждений для более эффективного содействия финансовой стабильности и снижения системных рисков, более всесторонний взгляд на изменения на финансовых рынках и рынках капитала, а также возможности более эффективного реагирования на потрясения и кризисы.

Также важно, что административные процедуры будут сокращены, а затраты на персонал, финансовые и материальные ресурсы станут меньше, сказал Казакс.

В новом законе о Банке Латвии изложены принципы его деятельности, включая задачи, структуру управления и финансовые вопросы, а также роль центрального банка в реализации надзора за макроэкономикой.

Новый закон определяет компетенцию Банка Латвии и необходимые правовые инструменты для регулирования и надзора за деятельностью финансового рынка и его участников, требования к предоставлению банковской статистики, а также особые требования к защите банковской информации.

Действующий закон "О Банке Латвии" был принят в 1992 году, а новый вступит в силу 1 января 2023 года.

26 февраля этого года было получено положительное заключение Европейского центрального банка об объединении КРФК и Банка Латвии.


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