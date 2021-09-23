В следующем году могут повысить зарплаты педагогов, медиков, работников внутренних дел и культуры

Комментируя проект бюджета на 2022 год и те позиции, по которым удалось достичь договоренности, Дзинтарс сообщил, что НО принципиально выступает за повышение оплаты труда работников культуры, чтобы она уравнялась со средней зарплатой в публичном секторе.

Также достигнута договоренность о применении сниженной ставки налога на добавленную стоимость к печатной прессе и книгам, о жилищной программе, различным демографическим мерам и поддержке семей с детьми.

Партнерам по коалиции удалось договориться о повышении зарплат медицинских работников, педагогов и работников системы внутренних дел, а также о снижении налогового бремени на рабочую силу.

Реформ не будет, но налоги снизят

На вопрос, какие важнейшие изменения могут ждать население в следующем году, Дзинтарс отметил, что существенных налоговых изменений или реформ не будет, вместо этого предусмотрено снижение налогов на рабочую силу. Прозвучали разные мнения, как это сделать, но концептуально коалиция уже договорилась об этом.