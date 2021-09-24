Кредитный портфель Trasta komercbanka стоимостью 1,8 миллиона евро будет продан на аукционе за 2500 евро

Кредитный портфель состоит из задолженности четырех физических и трех юридических лиц.

Стартовая цена аукциона - 2500 евро, шаг - 250 евро. Электронные торги начнутся 28 сентября и завершатся 18 октября.

Как сообщалось, за восемь месяцев этого года администратор Trasta komercbanka взыскал 3,12 миллиона евро, а всего с 14 мая 2016 года, когда было объявлено о ликвидации банка, взыскано 145,937 миллиона евро. Из них 111,942 миллиона евро было возвращено в 2016 году, 25,879 миллиона евро в 2017 году, 2,973 миллиона евро в 2018 году, 1,887 миллиона евро в 2019 году и 315 512 евро в 2020 году.

На конец августа активы Trasta komercbanka составляли 12,748 миллиона евро, тогда как капитал и резервы банка были отрицательными - минус 72,228 миллиона евро.

Как уже сообщалось, Европейский центральный банк по инициативе Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) 4 марта 2016 года аннулировал лицензию Trasta komercbanka на том основании, что банк в течение длительного времени допускал серьезные нарушения во многих важных сферах банковской деятельности. Также было принято во внимание решение КРФК как латвийского регулирующего органа о том, что к банку невозможно применить урегулирование или спасти его в интересах общества.