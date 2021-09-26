СГД: За полгода налогоплательщики сами дополнительно задекларировали 1,5 млн евро налогов

Что это?

Согласно принципу "Вначале проконсультируй" во время принятия мер налогового контроля при обнаружении нарушения проверяющий информирует налогоплательщика о выявленных нарушениях или несоответствиях и дает налогоплательщику рекомендации по их исправлению.

Принцип "Вначале проконсультируй" в первой половине 2021 года применен в 83 случаях, в том числе в 46 случаях сотрудники СГД дали рекомендации по применению нормативных актов, в 24 случаях предложили внести исправления в декларации за неаудированные периоды и в 13 случаях провели с должностным лицами предприятий переговоры о повышении заработной платы сотрудников.

Подсчеты

Уже сообщалось, что в первом полугодии 2021 года в рамках мер налогового контроля предотвращены убытки в размере 43,5 млн евро.

В первом полугодии дополнительно рассчитаны налоги на 39,1 млн евро. Это было сделано в результате налоговых проверок, проверок соответствия данных, выяснения размера налогов и налоговых расчетов по запросу лица, ведущего уголовное производство.

В свою очередь, 1,8 млн евро составили убытки по налогу на добавленную стоимость (НДС), которые были предотвращены путем исключения из регистра плательщиков НДС налогоплательщиков, для которых не производился дополнительный расчет НДС.

Еще 2,6 млн евро составили налоги, дополнительно задекларированные самими налогоплательщиками в ходе тематических проверок, проверок соответствия данных, анализа рисков и перед предстоящими налоговыми проверками.