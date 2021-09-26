Вс, 26.09.2021
В нескольких пунктах вакцинации от Covid-19 в торговых центрах выстроились очереди по причине того, что стала доступной вакцина Johnson & Johnson. Инга Васильева, представитель NVD
Инга Васильева, представитель NVD

Передача: Государство все еще не вернуло больницам деньги за вложения в связи с Covid-19

Больница. Иллюстративное фото. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В рамках подготовки к наплыву пациентов с Covid-19 больницы в очередной раз получили от Министерства здравоохранения рекомендацию не медлить с подготовкой к новой вспышке. Но на самом деле государство все еще не рассчиталось с больницами за вложения даже за прошлый год, сообщает передача De Facto.

Министерство финансов отказалось возместить часть этих денег, однако большинство отчетов больниц по запросам средств задерживаются Национальной службой здравоохранения (NVD).

Одна из больниц, которым государство задерживает выплаты, - это Видземская больница.

"На данный момент мы совершили и завершили закупки на 600 тысяч. Ждем еще одно устройство за миллион [евро]. Уже сейчас, сейчас установим. Но беспокойство есть, что эта выплата, или возврат денег больнице за эти инвестиции, очень запаздывает", - признает начальник отдела финансового и бизнес-анализа больницы Лига Эрмане.

Латвийская ассоциация больниц отмечает, что это одна из основных проблем, решаемых в настоящее время.

"И самое безумное, что приближается третья волна, и на прошлой неделе Минздрав нам снова сказал: пожалуйста, все делайте, за все заплатит государство.

Что ж, мы не уверены в том, что это произойдет, потому что у нас еще нет компенсации за предыдущий период", - говорит руководитель ассоциации Евгений Калейс.

Долгосрочные невыплаченные платежи могут измеряться миллионами, при этом, пытаясь понять, где застревают решения, больницы наблюдали "футбол" со стороны Национальной службы здравоохранения, Министерства здравоохранения и Министерства финансов.

Более детальные случаи

9 февраля Видземская больница представила в Государственную службу здравоохранения отчет с просьбой о возмещении потраченных на тот момент 2845 евро. Более чем через месяц, 11 марта, Министерство здравоохранения направило в Министерство финансов совместный запрос, в том числе на эту сумму, с тремя разъяснениями обоснованности запроса с разницей в несколько дней. В апреле Министерство финансов рассмотрело запрос и издало распоряжение о выплате 909 евро из суммы иска по конкретному делу. Через десять дней деньги поступили на счет больницы. Остаток, а также запрошенный позже возврат в размере нескольких сотен тысяч евро больница все еще ждет.

"Мы предоставляем всевозможные отчеты. Отчеты довольно сложные, с фотографиями и доказательствами того, что оборудование действительно было добавлено", - говорит пресс-секретарь больницы и продолжает: "На прошлой неделе у нас была проверка Инспекции здравоохранения при покупке этого оборудования, чтобы узнать, купили ли мы его. Ранее мы предоставляли ту же информацию в Национальную службу здравоохранения. Поэтому было бы хорошо, если бы эти учреждения согласовали эти вещи друг с другом и мы бы быстрее получили возврат".

Елгавская городская больница помнит, что ноябрьские и декабрьские счета на 72 тысячи евро за средства индивидуальной защиты были погашены в апреле. Подобные расходы теперь возмещают быстрее. Однако 227 тысяч евро, потраченные на кровати, матрасы, ингаляторы, мониторы, измерители расхода кислорода и другие устройства, о которых сообщалось 24 мая, на этой неделе еще не поступили на счет больницы.

Между тем Даугавпилсская региональная больница в настоящее время ожидает выплаты от государства 340 тысяч евро. Заведующий больницей Григорий Семенов заявляет:

"Если говорить о прошлом годе, то, как только договоры были заключены, как только они были согласованы, мы сразу через десять дней представили договоры, акты приема-передачи, платежные поручения - все. И что же, мы все еще ждем выплаты".

Кроме того, речь идет об оплате не только оборудования, но и работы. Погашение сверхурочных задерживается на срок до шести месяцев. В отношении сверхурочных с января по конец апреля, на которые потребовалось в общей сложности 2,4 миллиона евро, Министерство здравоохранения подготовило приказ Кабинета министров в июле (05.07.2021), через 11 дней Министерство финансов вынесло свое заключение, 10 дней спустя - Министерство здравоохранения, недели спустя Кабмин издал приказ с дальнейшим согласованием посередине, и, наконец, 19 августа был приказ от Министерства финансов о стоимости возмещения больницам расходов за начало года.

Что считает Национальная служба здравоохранения?

Национальная служба здравоохранения признала, что рассмотрение вопроса о выплатах за сверхурочную работу является одним из самых продолжительных. Спрос на них большой, но мало кто на это смотрит.

"При агрегированном рабочем времени существует период выравнивания, в котором рассчитывается эта сверхурочная работа. И этот период варьируется от учреждения к учреждению. (...) Здесь следует сказать, что за счет экономии недостаточных ресурсов направляется один общий запрос на все медицинские учреждения, а не индивидуально. Поэтому ожидание кого-то, у кого больше времени, также переносится и на того, у кого более короткий период времени", - объясняет директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс. Он подчеркивает, что все возместится.

Существует также и другая ситуация с задержками прошлогодних инвестиций, которые должны были быть профинансированы из средств, выделенных в этом году на случай непредвиденных обстоятельств. В их выплате было отказано Министерством финансов. Так было и с упомянутой Видземской больницей.

"К сожалению, решение об этом финансировании было принято только в январе-феврале. Это означает, что все оборудование, закупленное до этого времени, оказалось "невозможным для финансирования из государственного бюджета".

Мы очень благодарны больницам за то, что они позаботились, чтобы у нас была возможность принимать пациентов, но нам не удалось договориться о том, что это финансирование должно покрываться из государственного бюджета", - говорит заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин.

Что думает Министерство финансов?

Минфин отмечает, что даты "за вчерашнее число" не были предусмотрены в документах, подготовленных самим Минздравом для правительства, и даже при желании не могли быть возмещены без официальных решений.

"В начале января было решение Кабинета министров, в котором говорится: да, с этой даты, которая, по-моему, была 5 января, государство возмещает больницам все инвестиции в связи с борьбой с пандемией.

В этом случае Минздрав может указать в Кабинете министров, что эти компенсации должны быть выплачены в определенный срок. Если такой даты нет, то, конечно, по решению Кабмина. И это решение - 5 января", - поясняет представитель Минфина Алексис Яроцкис.

Что думает Министерство здравоохранения?

Минздрав решил исправить это по-другому. Деньги попросят у Европейского фонда солидарности, откуда Латвия могла бы получить миллион евро. Это финансирование может быть получено для ретроактивных расходов. Однако это также означает новые отчеты, поскольку есть дополнительные критерии. Кроме того, не все деньги планируется направить в больницы. Часть предназначена для Национальной службы здравоохранения - например, для дигиталицазии, чтобы было меньше ручной работы с теми же отчетами, которые задерживают процессы. Но больницы признают, что это по крайней мере решение.

"Нам повезло, потому что мы были самыми громкими, и из 500 тысяч, направленных во все больницы, мы получили 328 [тысяч] - нам обещают. Но, конечно, все остальные больницы, которые вложили не меньше, за последний год получили очень и очень мало. И это, конечно, очень печально, потому что мы понимаем, что нужно оценивать вклад всех больниц, а не конкретных медицинских учреждений", - говорит Г. Семенов. О распределении этих денег в Минздраве пока не говорят, потому что документы еще готовятся.

Минздрав критикует задержку выплат, не связанную с отказом Минфина. Оптимально нужно было выплатить не позднее трех месяцев. Но, как и Национальная служба здравоохранения, это они оправдывают нехваткой ресурсов. Пока больницы ждут деньги, они могут попросить аванс. В самих больницах отмечают, что должно быть хотя бы ясно, сколько ждать, и тогда можно будет решить, как планировать финансовые потоки.

"У нас была встреча и беседа с министром, во время которой мы обратились к Министерству здравоохранения и Национальной службе здравоохранения с просьбой разработать график, чтобы мы знали, когда и сколько поступит. И это было в начале июня. И вот прошло почти полгода, ну, четыре месяца, а у нас все еще нет графика, и у нас нет информации, когда будут выплаты", - заключает глава Латвийской ассоциации больниц.

Национальная служба здравоохранения заявляет, что понимает желание больниц иметь по крайней мере график выплат, но не может предоставить его, потому что NVD не единственное учреждение, участвующее в принятии решений.


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