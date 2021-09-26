Передача: Государство все еще не вернуло больницам деньги за вложения в связи с Covid-19

Более детальные случаи

9 февраля Видземская больница представила в Государственную службу здравоохранения отчет с просьбой о возмещении потраченных на тот момент 2845 евро. Более чем через месяц, 11 марта, Министерство здравоохранения направило в Министерство финансов совместный запрос, в том числе на эту сумму, с тремя разъяснениями обоснованности запроса с разницей в несколько дней. В апреле Министерство финансов рассмотрело запрос и издало распоряжение о выплате 909 евро из суммы иска по конкретному делу. Через десять дней деньги поступили на счет больницы. Остаток, а также запрошенный позже возврат в размере нескольких сотен тысяч евро больница все еще ждет.

"Мы предоставляем всевозможные отчеты. Отчеты довольно сложные, с фотографиями и доказательствами того, что оборудование действительно было добавлено", - говорит пресс-секретарь больницы и продолжает: "На прошлой неделе у нас была проверка Инспекции здравоохранения при покупке этого оборудования, чтобы узнать, купили ли мы его. Ранее мы предоставляли ту же информацию в Национальную службу здравоохранения. Поэтому было бы хорошо, если бы эти учреждения согласовали эти вещи друг с другом и мы бы быстрее получили возврат".

Елгавская городская больница помнит, что ноябрьские и декабрьские счета на 72 тысячи евро за средства индивидуальной защиты были погашены в апреле. Подобные расходы теперь возмещают быстрее. Однако 227 тысяч евро, потраченные на кровати, матрасы, ингаляторы, мониторы, измерители расхода кислорода и другие устройства, о которых сообщалось 24 мая, на этой неделе еще не поступили на счет больницы.

Между тем Даугавпилсская региональная больница в настоящее время ожидает выплаты от государства 340 тысяч евро. Заведующий больницей Григорий Семенов заявляет:

"Если говорить о прошлом годе, то, как только договоры были заключены, как только они были согласованы, мы сразу через десять дней представили договоры, акты приема-передачи, платежные поручения - все. И что же, мы все еще ждем выплаты".

Кроме того, речь идет об оплате не только оборудования, но и работы. Погашение сверхурочных задерживается на срок до шести месяцев. В отношении сверхурочных с января по конец апреля, на которые потребовалось в общей сложности 2,4 миллиона евро, Министерство здравоохранения подготовило приказ Кабинета министров в июле (05.07.2021), через 11 дней Министерство финансов вынесло свое заключение, 10 дней спустя - Министерство здравоохранения, недели спустя Кабмин издал приказ с дальнейшим согласованием посередине, и, наконец, 19 августа был приказ от Министерства финансов о стоимости возмещения больницам расходов за начало года.

Что считает Национальная служба здравоохранения?

Национальная служба здравоохранения признала, что рассмотрение вопроса о выплатах за сверхурочную работу является одним из самых продолжительных. Спрос на них большой, но мало кто на это смотрит.