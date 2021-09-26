Передача: Государство все еще не вернуло больницам деньги за вложения в связи с Covid-19

Существует также и другая ситуация с задержками прошлогодних инвестиций, которые должны были быть профинансированы из средств, выделенных в этом году на случай непредвиденных обстоятельств. В их выплате было отказано Министерством финансов. Так было и с упомянутой Видземской больницей.
"К сожалению, решение об этом финансировании было принято только в январе-феврале. Это означает, что все оборудование, закупленное до этого времени, оказалось "невозможным для финансирования из государственного бюджета".
Мы очень благодарны больницам за то, что они позаботились, чтобы у нас была возможность принимать пациентов, но нам не удалось договориться о том, что это финансирование должно покрываться из государственного бюджета", - говорит заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин.
Что думает Министерство финансов?
Минфин отмечает, что даты "за вчерашнее число" не были предусмотрены в документах, подготовленных самим Минздравом для правительства, и даже при желании не могли быть возмещены без официальных решений.
"В начале января было решение Кабинета министров, в котором говорится: да, с этой даты, которая, по-моему, была 5 января, государство возмещает больницам все инвестиции в связи с борьбой с пандемией.
В этом случае Минздрав может указать в Кабинете министров, что эти компенсации должны быть выплачены в определенный срок. Если такой даты нет, то, конечно, по решению Кабмина. И это решение - 5 января", - поясняет представитель Минфина Алексис Яроцкис.
Что думает Министерство здравоохранения?
Минздрав решил исправить это по-другому. Деньги попросят у Европейского фонда солидарности, откуда Латвия могла бы получить миллион евро. Это финансирование может быть получено для ретроактивных расходов. Однако это также означает новые отчеты, поскольку есть дополнительные критерии. Кроме того, не все деньги планируется направить в больницы. Часть предназначена для Национальной службы здравоохранения - например, для дигиталицазии, чтобы было меньше ручной работы с теми же отчетами, которые задерживают процессы. Но больницы признают, что это по крайней мере решение.
"Нам повезло, потому что мы были самыми громкими, и из 500 тысяч, направленных во все больницы, мы получили 328 [тысяч] - нам обещают. Но, конечно, все остальные больницы, которые вложили не меньше, за последний год получили очень и очень мало. И это, конечно, очень печально, потому что мы понимаем, что нужно оценивать вклад всех больниц, а не конкретных медицинских учреждений", - говорит Г. Семенов. О распределении этих денег в Минздраве пока не говорят, потому что документы еще готовятся.
Минздрав критикует задержку выплат, не связанную с отказом Минфина. Оптимально нужно было выплатить не позднее трех месяцев. Но, как и Национальная служба здравоохранения, это они оправдывают нехваткой ресурсов. Пока больницы ждут деньги, они могут попросить аванс. В самих больницах отмечают, что должно быть хотя бы ясно, сколько ждать, и тогда можно будет решить, как планировать финансовые потоки.
"У нас была встреча и беседа с министром, во время которой мы обратились к Министерству здравоохранения и Национальной службе здравоохранения с просьбой разработать график, чтобы мы знали, когда и сколько поступит. И это было в начале июня. И вот прошло почти полгода, ну, четыре месяца, а у нас все еще нет графика, и у нас нет информации, когда будут выплаты", - заключает глава Латвийской ассоциации больниц.
Национальная служба здравоохранения заявляет, что понимает желание больниц иметь по крайней мере график выплат, но не может предоставить его, потому что NVD не единственное учреждение, участвующее в принятии решений.