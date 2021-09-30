Новые возможности для латвийских стартапов: в Латвию приходит Angelsdeck

"Angelsdeck — очень интересное, во многом уникальное сообщество", — рассказывает Кирилл Голуб. Изначально оно строилось русскоязычными основателями как некий аналог американского AngelList (самого популярного в мире сообщества частных венчурных инвесторов), но потом стало в чем-то шире.

Об Angelsdeck* 560+ частных инвесторов с безупречной бизнес-репутацией и прозрачным происхождением капитала

80+ сделок

33 млн долларов США инвестиций *Информация с сайта Angelsdeck

Особенность Angelsdeck заключается в том, что по правилам клуба сделки приносят сами инвесторы, вкладывающие в проект свои деньги.

Чтобы латвийскому стартапу претендовать на инвестиции от Angelsdeck, необходимо заинтересовать своим проектом одного из тех бизнес-ангелов, которые участвуют в работе клуба и активно инвестируют. "Свои контактные данные активный инвестор всегда держит открытыми и обычно отвечает на все письма", — подчеркивает Кирилл.

Angelsdeck заинтересован инвестировать в стартапы на ранних этапах — на так называемых предпосевных (pre-seed) и посевных (seed) стадиях. Объем инвестиций на данных этапах варьируется от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч евро.

При выборе проектов инвесторы смотрят на возможность быстрого масштабирования, на рынок, который собирается покорить стартап, но прежде всего — на команду. "Правильный стартап — это правильная команда, на правильном рынке делающая правильные вещи. Именно в таком порядке", — уверен Кирилл Голуб.

На сегодняшний день в Angelsdeck более 550 человек из разных стран, включая Великобританию, Дубай, Кипр, Германию, Швейцарию, США. "Я думаю, за счет моих балтийских друзей и коллег еще на одну сотню бизнес-ангелов это сообщество прирастет", — отмечает Голуб.