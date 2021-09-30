В августе уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем в ЕС
В августе уровень безработицы в Латвии составил 7,1%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.
В августе уровень безработицы в Латвии составил 7,1%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.
Выше уровень безработицы в августе был в:
Самый низкий уровень безработицы в августе зарегистрирован в Чехии - 2,9%. В Нидерландах и на Мальте он составил 3,2%, в Польше - 3,4%, в Германии - 3,6%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,2%.
В среднем по ЕС по сезонно скорректированным данным уровень безработицы в августе составил 6,8%, в странах еврозоны - 7,5%.
Согласно данным Eurostat, в августе в странах ЕС работы не имели 14,469 млн человек, в том числе 12,162 млн - в странах еврозоны.