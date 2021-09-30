Чт, 30.09.2021
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В августе уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем в ЕС

Люди в парке. Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В августе уровень безработицы в Латвии составил 7,1%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

Выше уровень безработицы в августе был в:

  1. Греции - 14%,
  2. Испании - 13,2%,
  3. Италии - 9,3%,
  4. Швеции - 8,9%,
  5. Франции - 8%,
  6. Финляндии - 7,8%,
  7. Хорватии - 7,6%,
  8. Литве - 7,2%.

Самый низкий уровень безработицы в августе зарегистрирован в Чехии - 2,9%. В Нидерландах и на Мальте он составил 3,2%, в Польше - 3,4%, в Германии - 3,6%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,2%.

В среднем по ЕС по сезонно скорректированным данным уровень безработицы в августе составил 6,8%, в странах еврозоны - 7,5%.

Согласно данным Eurostat, в августе в странах ЕС работы не имели 14,469 млн человек, в том числе 12,162 млн - в странах еврозоны.


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