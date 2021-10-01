В этом году к Рождеству придется готовиться очень заранее

По словам Врагера, и предприятиям, и потребителям в этом году нужно задуматься о рождественских товарах гораздо раньше, чем обычно.

"С одной стороны, запасы желаемого могут неожиданно закончиться, а с другой, он может задержаться где-то из-за логистических проблем", - предупреждает Врагер.

Из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией, графики морских перевозок регулярно нарушаются. Товары из морских контейнеров не поступают на рынки, а сами контейнеры не возвращаются в порты. Сбои также усугубляются отдельными случаями, которые имеют огромное влияние на глобальные цепочки поставок. Например, авария с участием контейнеровоза Ever Given, тайфуны в Азии и политика нулевого уровня Covid в Китае, что привело к временному закрытию портов Янтянь и Нинбо и аэропортов Шанхая.

"В настоящее время по всему миру на рейде стоит около 300 судов с примерно 2,4 млн контейнеров. За этим последует лавинообразный эффект: портам не хватит ресурсов для загрузки, контейнеры не вернутся вовремя и новые поставки не будут отправлены из-за отсутствия контейнеров.

Железнодорожный транспорт, который является важной альтернативой морскому, также находится в сложной ситуации из-за ограничений и рекордного спроса. На важном железнодорожном маршруте на границе с Казахстаном недавно появилась очередь из 50 поездов с грузом", - продолжает Врагер, добавляя, что продолжающаяся отмена полетов влияет и на ситуацию с воздушным транспортом.

"С другой стороны, экономика в настоящее время находится в фазе сильного роста, при этом экспорт и импорт из разных стран в среднем на 30-50% выше, чем в прошлом году, что в совокупности создает "идеальный шторм" в логистике", - подчеркнул Врагер.

"Все вышесказанное отражается в том, что доставка товара не только задерживается, но и оказывается беспрецедентно дорогостоящей. Проблемы с доставкой напрямую затрагивают как латвийских предпринимателей, так и каждого жителя.