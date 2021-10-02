Фото ⟩ Жители Болдераи обнаружили фрагмент старинного корабля. Эксперты его закопали. Что происходит?

"Надо сказать честно, новость жителей Болдерайского края о найденном на Даугавгривском пляже вымытом фрагменте деревянного корабля вдохновила и нас, и после внутреннего обсуждения и рассмотрения наших вариантов мы решили - мы можем и хотим помочь поднять эту историческую находку и, учитывая желание Bolderājas Grupa, доставить ее в Даугавгривскую крепость", - говорится в сообщении.

Галерея: На пляже в Даугавгриве нашли обломок старого деревянного корабля

Представители Рижского свободного порта связались со специалистами Управления национального культурного наследия (NKMP), которые уже осмотрели фрагмент дерева, выброшенный морем, и любезно согласились дать рекомендации по возможным действиям с этой находкой. Также все это время представители Рижского свободного порта обеспечивали постоянное наблюдение за местом находки. Оно все еще происходит и будет продолжено в ближайшие дни.

В четверг утром, после получения разрешения NKMP на проведение работ, были начаты раскопки фрагмента корабля с извлечением его из песка.

Все шло гладко, но чем дальше раскапывали, тем яснее становилось - находка намного больше, чем любой из присутствующих мог предвидеть - высвобождая от песка сформированную структуру из дубовой доски длиной более 11 метров и шириной не менее трех метров,

специалисты поняли, что это еще не все, скорее всего, под морским песком лежит, может быть, столько же и даже больше - может, даже целый корабль.

"Такое этим способом нам не поднять", - написано в заявлении Рижского свободного порта.

Хотя исследователь говорил, что хочет продолжить раскопки корабля, было также ясно, что исторической находке не следует причинять вред, потому что осознавая ее размер и возраст, понятно, что работы по выкапыванию (скорее всего - разделение на части, чтобы не повредить внутренние конструкции), дальнейшая консервация, хранение, консервация для будущих поколений потребуют очень серьезных знаний, средств и ресурсов, которыми в настоящее время Рижский свободный порт не располагает.

Поэтому, раскопав значительную часть находки, ответственные представители приостановили работы, призвав археологов повторно исследовать это место, чтобы совместно решить, что делать дальше.

В пятницу представители Рижского свободного порта вновь встретились с экспертами Управления национального культурного наследия на месте исторической находки. И после долгих обсуждений, однако, было принято трудное решение о том, что раскопки обломков корабля в настоящее время остановлены, и как только будут завершены последние измерения, это место находки будет снова закопано до тех пор, пока не будут найдены четкий план и ресурсы для реализации плана сохранения исторического объекта.

"Обнаружить на берегу столь крупный обломок корабля - редкость, и сохранить его для будущих поколений и выставить на обозрение - непростая задача.

До тех пор, пока не будут определены доступные ресурсы и не будет принято решение о том, как лучше и мягче всего выполнить эту задачу, худшим будет действовать безрассудно и ускорить земляные работы. Необходимо понимать не только, как это сделать технически, не повредив сами обломки, но, что более важно, как потом сохранить этот фрагмент деревянного обломка, чтобы он, вытащенный из мокрого песка, быстро не испортился.

Пока это планируется и проводятся необходимые дополнительные исследования, чтобы предотвратить быстрое разрушение деревянных частей, обломки должны быть повторно закопаны, чтобы они могли проникнуть во влагу и окружающую среду, в которой они хорошо сохранились в течение примерно 150 лет", - сказал археолог Янис Мейнертс из Управления национального культурного наследия.