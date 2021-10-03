Журналисты сделали одинаковые покупки в Латвии, Литве и Эстонии. Где дороже?

В каждом из магазинов Rimi в Елгаве, Паневежисе и Пярну журналисты купили самые дешевые белый хлеб, молоко, яйца, картошку, масло, свинину, куриное мясо и еще несколько продуктов.

Самая дешевая 300-граммовая буханка белого хлеба была куплена в Латвии - она обошлась в 19 центов, тогда как в Эстонии - вдвое дороже.

Яйца значительно дешевле в Литве (0,79 евро), далее следует Латвия (1,09 евро), а за ней - Эстония (1,29 евро).

Молоко жирностью 2,5% дешевле всего было в Эстонии (0,75 евро), а самое дорогое - у нас (1,22 евро). В Литве оно обошлось в 99 центов.

Рапсовое масло, мировые цены на которое пережили резкий рост, в странах Балтии самое дорогое в Латвии - 1,75 евро. В Эстонии оно стоит 1,49 евро, а в Литве - 1,19 евро.

Кроме того, самая дорогая в Латвии и картошка. Но если есть скидка, то она у нас стоит столько же, сколько в Литве - 59 центов за килограмм. Самая дешевая картошка - в Эстонии (45 центов).

Урожай картофеля в Балтии в этом году не самый хороший. В Эстонии и Литве дешевле развесная картошка, тогда как в Латвии приходится покупать фасованную, так как развесную у нас в Rimi не продают. Почему? Оказалось, что латвийские покупатели в плане картошки более избирательны. В том числе и за пределами сети Rimi.

"Можно видеть, что в Литве цены на картошку ниже, в одном случае у них было 11 центов за килограмм, а у нас уже 33. Но эти 11 центов - за микс четырех сортов картошки размером 2,5 сантиметра. Кроме того, в другом магазине она очень плохого качества, зеленая, заплесневелая. Если бы мы такое увидели у себя в супермаркете, сразу же сфотографировали бы и выложили в Facebook", - описала латвийских покупателей руководитель отдела продвижения аграрного рынка Института сельскохозяйственных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Один килограмм пшеничной муки дешевле всего в Эстонии - 58 центов. Дороже всего мука в Литве - 79 центов за кг, а в Латвии она обойдется в 74 цента.

И куриные ножки значительно дороже в Литве - 3,98 евро за килограмм. У нас - гораздо дешевле - 2,64 евро, в Эстонии - 2,69 евро.

В целом дороже всего из Елгавы, Паневежиса и Пярну покупки обошлись в Литве, в Паневежисе. Там сумма чека составила 17,38 евро. Дешевле всего - в Эстонии, там журналисты потратили 15,26 евро. В Латвии же покупки обошлись в 15,91 евро.

Однако нужно принять во внимание, что на цены значительно влияют скидки. Поэтому очень возможно, что тот же комплект уже завтра или послезавтра дороже будет стоить в другом месте.