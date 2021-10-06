"Убийца копирайтеров" и собачий корм по подписке: какие стартапы привлекают финансирование

Самые яркие идеи не всегда самые интересные и подходящие для стартапа. Наоборот! Я предпочитаю, чтобы проект был не сильно ярким, но масштабируемым и более надежным.

В начале лета мы с коллегами инвестировали в литовский проект, который производит здоровое питание для собак. Там красивая история про маленькую чихуахуа по имени Элли, которая чуть не умерла, а потом хозяйка нашла правильную рецептуру и основала неплохой (мы надеемся) и достаточно красивый бизнес по продаже здоровой замороженной собачьей еды по подписке.

Масс-маркет настроен на то, чтобы корм был сухой, недорогой, долго хранился и легко транспортировался — и это неизбежно означает, что он не может быть однозначно полезным. Для некоторых пород это очень плохо. И вместо того, чтобы хозяину самому вникать в этот вопрос и подбирать рацион для своего пса, ему выгоднее подписаться на доставку этого питания.

Или латвийский стартап, который мы проинвестировали в июне — это как раз релоканты из России, компания CopyMonkey, они делают "робот, убивающий копирайтеров". На самом деле там нет ничего фантастического и копирайтеров никто не убьет.

Если вам нужно написать большой качественный текст, здесь робот вас не заменит. А бывает, что в большом интернет-магазине нет качественных описаний товаров на десятки тысяч товарных позиций. Для интернет-магазина это критически важно!

Во-первых, важна поисковая оптимизация, чтобы гугл качественно проиндексировал и показал ваши страницы в начале поисковой выдачи. Во-вторых — это товарная карточка, от качества которой зависит, станете вы покупателем или пройдете мимо, ведь иногда нужно не только посмотреть картинку сумочки, но и почитать о том, какая она классная и для какого случая подойдет. И вот сгенерировать десятки тысяч таких описаний — это не творческая работа, это как раз те ресурсы и усилия, которые могут и должны быть заменены искусственным интеллектом.

CopyMonkey решает эту проблему. А это действительно проблема, потому что GPT3 — языковая модель, поверх которой они работают, — она универсальная и выдает, как и все универсальное, мало кому подходящий результат. Поэтому для товарных категорий и отдельных ниш требуется большая работа, чтобы нейронную сеть "накормить" правильным текстом и настроить выдачу так, чтобы она была такой, которую вы ожидаете.

[Что касается действительно диких идей, то иногда] из этого получается неплохой бизнес.

В 2019 году пришел ко мне знакомый фаундер с довольно дикой идеей: знаешь, а я вот в мессенджере придумал такую штуку, чтобы "мэтчить" людей с точки зрения зодиакальной совместимости. Астрология — это же массовая штука, рассчитанная на не очень взыскательных людей. Они сделали продукт поверх Telegram, в котором с точки зрения бизнеса все метрики были гораздо лучше, чем у других в этой индустрии. Они успешно привлекли первые деньги и масштабировались.