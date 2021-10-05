Нобелевская премия по физике присуждена за моделирование земного климата

Лауреатом Нобелевской премии по физике в 2021 году стали немец Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann), итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ награждены за "физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления". Паризи удостоен премии за "открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет". Нобелевский комитет огласил свое решение во вторник, 5 октября.

В прошлом году этой награды были удостоены англичанин Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) и американка Андреа Гез. Их наградили за изучение черных дыр. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.

Нобелевская премия в области физики

Премию в области физики присуждает Шведская королевская академия наук. В общей сложности Нобелевская премия по физике вручалась уже 114 раз, ее лауреатами до 2020 года включительно становились 215 человек, из них лишь 4 женщины. Первым лауреатом премии в 1901 году был немецкий ученый Конрад Рентген, его наградили за открытие излучения, названного его именем.

6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 7 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира.