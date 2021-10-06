Продолжает расти число грузовых рейсов, обслуженных в аэропорту "Рига"

В сентябре этого года в аэропорту обслужено 214 грузовых рейсов, а с января по сентябрь всего - почти 2000 грузовых рейсов, что на 47% больше чем за девять месяцев 2019 года. Рост числа рейсов отражается и в тоннах обслуженного груза, - по сравнению с показателями 2019 года, аэропорт "Рига" за девять месяцев этого года обслужил на 52% больше перевезенных грузовыми рейсами грузов или 13,1 тысяч тонн. Общее количество перевезенных грузовыми и пассажирскими рейсами грузов за девять месяцев этого года составляет 18,3 тысячи тонн.

В прошлом месяце регулярные грузовые рейсы из Риги в Гонконг начало международное предприятие доставки грузовых посылок Venipak, которое в октябре планирует по этому маршруту уже два рейса в неделю. В свою очередь перевозчик грузов ATRAN Airlines, который обеспечивает, главным образом, перевозки транзитных грузов Latvijas Pasts между Ригой и Китаем, в сентябре отметил свой тысячный рейс в Ригу.

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Число обслуженных в аэропорту "Рига" пассажиров в сентябре этого года достигло 334 тысячи, что, по сравнению с годом перед пандемией, является снижением на 55%. В свою очередь, число обслуженных пассажирских рейсов при обслуживании аэропортом 3754 полетов на 50% меньше, чем в сентябре 2019 года.

В годовом исчислении количество пассажиров по сравнению с 2019 годом за девять месяцев текущего года снизилось на 76%, достигнув 1,43 миллиона, а по сравнению с 2020 годом - на пятую часть или на 21%.