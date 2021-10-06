В строительство единого комплекса RAKUS инвестируют 128 млн евро

Средства планируется привлечь из Механизма восстановления и устойчивости ЕС и структурных фондов ЕС. Планируется создать многопрофильный лечебно-диагностический центр, сосредоточив услуги в одном месте, улучшив использование ресурсов и эффективность работы.

В настоящее время начаты работы по реновации 9-го и 10-го корпусов стационара. Предусмотрено создание реанимационного отделения, затраты на который составят около 26,8 млн евро, и завершить работы весной 2023 года.

На реконструкцию здания на ул. Хипократа, 4 выделено около 27,7 млн евро, а завершить работы планируется до конца 2024 года.