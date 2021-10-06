Ср, 6.10.2021
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В строительство единого комплекса RAKUS инвестируют 128 млн евро

Врачи в стационаре "Гайльэзерс". Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Общий объем инвестиций в создание единого комплекса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) к 2027 году может составить 127,97 млн евро, говорится в презентации совета больницы, представленной сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

Средства планируется привлечь из Механизма восстановления и устойчивости ЕС и структурных фондов ЕС. Планируется создать многопрофильный лечебно-диагностический центр, сосредоточив услуги в одном месте, улучшив использование ресурсов и эффективность работы.

В настоящее время начаты работы по реновации 9-го и 10-го корпусов стационара. Предусмотрено создание реанимационного отделения, затраты на который составят около 26,8 млн евро, и завершить работы весной 2023 года.

На реконструкцию здания на ул. Хипократа, 4 выделено около 27,7 млн евро, а завершить работы планируется до конца 2024 года.

Представитель совета RAKUS сообщил также, что в 2022 году планируется ввести новую модель оплаты труда медперсонала на 937 должностях, на что требуется 8 млн евро.


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