Думпис заявил, что ограничения нужны для всех. Что думают другие политики?

Еще лучше было бы уменьшить контакты между невакцинированными людьми, однако, по мнению эксперта, в латвийской ситуации сейчас это невозможно.

Поэтому Думпис не видит другого варианта, кроме как ввести одни и те же ограничения для вакцинированных и невакцинированных людей, по крайней мере на начальном этапе,

а затем, если удастся хотя бы остановить кривую заболеваемости, вакцинированные смогут раньше вернуться к нормальной жизни.

Специалист считает, что в настоящее время нужно думать об ограничениях на перемещение и скопление людей, потому что при такой заболеваемости опасны даже "зеленые" мероприятия для привитых.

Павлютс: нужно избежать ограничений, которые снижают мотивацию к вакцинации

В борьбе с быстрым распространением Covid-19 правительство должно избегать введения ограничений, которые снижают мотивацию населения к вакцинации, но нужно обеспечивать такие меры, которые дадут требуемый результат, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на Латвийском радио.

По его словам, ограничения должны быть достаточно строгими, массовыми, а также контролируемыми, чтобы достичь желаемого результата - предотвратить катастрофическую перегрузку больниц и снизить частоту заражений.

Павлютс сказал, что окончательное решение будет принято на основе смоделированных сценариев, так как в настоящее время эксперты рассчитывают потенциальное воздействие различных мер. "На уровне принципов

я разделяю мнение о том, что мы должны стремиться к таким ограничениям, которые учитывают, что половина латвийского общества действовала ответственно и заботилась об обществе, государстве и своем здоровье, то есть вакцинировалась,

и там, где это возможно, эти люди должны иметь преимущества и продолжать по возможности нормальную жизнь, в той мере, насколько это позволяет достичь эпидемиологических целей", - сказал министр.

Павлютс подчеркнул, что выразил свое личное мнение, а не позицию правительства.

Депутат "Нового Единства": в основном ограничения должны быть введены для непривитых

В основном ограничения должны быть введены для невакцинированных от Covid-19, так как эти люди подвержены большему риску серьезного течения болезни, заявил агентству LETA заместитель председателя фракции "Новое Единство" Андрей Юдин.

Он не считает разумным особенно ограничивать права вакцинированных людей, так как они меньше подвержены риску.

На просьбу прокомментировать мнение инфекциониста Уги Думписа о том, что в нынешней ситуации ограничения нужны как для вакцинированных, так и для невакцинированных, Юдин ответил, что

допускает определенные универсальные ограничения, например, ношение масок привитыми и ограничение ночных мероприятий.

Юдин не поддерживает некоторые из ограничений, введенных в 2020 году, например, неправильно было составлять списки запрещенных к продаже товаров, потому что такое ограничение не достигало цели. Также, по мнению политика, не следует применять упрощенный вариант "изолировать всех от всех", поскольку известно, что те, кто не вакцинирован, подвергаются большему риску, поэтому их нужно защищать больше.

По мнению Юдина, Минздрав должен объяснить, куда были вложены десятки миллионов евро, выделенные на койки для пациентов с Covid-19. Есть информация, что некоторые медицинские учреждения вложили эти деньги в другие вещи.