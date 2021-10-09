Пенсионерам хотят компенсировать рост цен за энергоносители. Но только вакцинированным

Такие выплаты запланированы на пять месяцев - с ноября по март.
Министр финансов Янис Рейрс на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что это предложение будет передано на рассмотрение в правительство в ближайшее время.
Рейрс указал, что предложение платить вакцинированным пожилым людям 20 евро в месяц на электроэнергию позволит решить две проблемы в стране одновременно: увеличить охват вакцинацией и поддержать уязвимые группы населения перед лицом резкого роста цен на электроэнергию.
Такая поддержка была бы в силе в течение пяти самых холодных месяцев в году с ноября 2021 года по март 2022 года и применялась бы только в отношении вакцинированных лиц, то есть, если человек будет вакцинирован в середине января, пособие может быть получено за февраль и март, а если человек уже вакцинирован, пособие будет выплачиваться за все пять месяцев.
"Нам удалось найти предложение по покрытию растущих затрат на энергоресурсы. Важно позаботиться о благосостоянии и доходах пожилых людей. Я надеюсь, что это также будет стимулом е откладывать для тех, кто еще не прошел вакцинацию", - добавил министр благосостояния Гатис Эглитис.