Пенсионерам хотят компенсировать рост цен за энергоносители. Но только вакцинированным

Такие выплаты запланированы на пять месяцев - с ноября по март.

Министр финансов Янис Рейрс на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что это предложение будет передано на рассмотрение в правительство в ближайшее время.

Рейрс указал, что предложение платить вакцинированным пожилым людям 20 евро в месяц на электроэнергию позволит решить две проблемы в стране одновременно: увеличить охват вакцинацией и поддержать уязвимые группы населения перед лицом резкого роста цен на электроэнергию.

Такая поддержка была бы в силе в течение пяти самых холодных месяцев в году с ноября 2021 года по март 2022 года и применялась бы только в отношении вакцинированных лиц, то есть, если человек будет вакцинирован в середине января, пособие может быть получено за февраль и март, а если человек уже вакцинирован, пособие будет выплачиваться за все пять месяцев.