Вс, 10.10.2021
Нет, это не в Lidl об очередях на вакцинацию
об очередях на вакцинацию

В Риге могут вырасти цены на подключение к Интернету. Всему виной Рижская дума

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

В этом году Рижская дума взяла на себя обязательство удалить провода над улицами центра города. Их на протяжении десятилетий устанавливали компании по кабельному телевидению и Интернету. В настоящее время между крышами пролегают как уже неиспользуемые кабели, так и важные каналы передачи данных.

Строительное управление потребовало перенести все провода под землю. Они должны быть либо проведены по-новому, либо согласованы с TET, единственным владельцем проводных шахт.

Если руководство города будет настаивать на немедленном удалении воздушных линий, цена подключения к Интернету вырастет и фактически одна компания получит монополию в центре города. Под угрозой также находится мобильная связь, которая использует магистральные кабели.

Провода над улицами Риги собирались десятилетиями. Компании, специализирующиеся на кабельном телевидении, Интернете, и крупные операторы связи протягивали их с крыши на крышу, так как это дешевле и быстрее. Второй вариант - проложить провода под землей. Это намного дороже и во многих местах невозможно, потому что место уже заняли другие коммуникации в центре города.

Инициатива по очистке улиц от кабелей исходит от Комитета развития Рижской думы. Постановления думы о том, что проводам не место в центре, действуют с 2005 года, и теперь самоуправление требует их соблюдать.

У многих проводов больше нет хозяев. Они обанкротились или ликвидированы, а провода остались - именно их нужно убрать в первую очередь.

Операторы подсчитали, что при удалении воздушных линий счет за каждого пользователя фиксированной сети в Риге может увеличиться как минимум на 4,50 евро. Однако рост счетов - не единственная проблема. Если невозможно переместить кабели, пострадают банки и учреждения, которым в целях безопасности необходимы как минимум два несвязанных канала связи.

Уменьшение размера кабельной сети также коснется операторов мобильной связи.

"Владельцы" проводов возражают против коротких сроков, в течение которых совет хочет избавиться от кабелей. Компании также обвиняют думу в невыполнении обещания построить коммуникационные шахты под ремонтируемыми улицами. Теперь муниципалитет заявляет, что это не их обязанность.

Бенефициаром удаления кабелей будет частично государственная компания TET. Предприятие унаследовало подземные шахты, построенные в советское время, и может подключать кабели к 70 процентам адресов в Риге. Изменения принесут компании дополнительный доход. И за счет захвата клиентов, и за счет аренды места для кабелей конкурентов.

Деятельность остальных операторов будет затруднена. Они должны либо договориться с конкурентом, либо построить свои шахты под улицами. В местах, где это невозможно или чрезмерно дорого, обслуживание может быть прекращено.

В городском управлении развития утверждают, что строительное управление уже семь лет пытается разобраться с кабелями, но предприниматели не слушают.


НАВЕРХ
Back